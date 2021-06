Mordfall Leonie († 13): Jagd auf dritten Täter

Ein Beschuldigter schweigt, zweiter weist Vorwürfe von sich, dritter flüchtig

Zu den schrecklichen Geschehnissen, die zum Tod einer 13-Jährigen aus Tulln führten, kam es in der Gemeindebauwohnung jenes 18-jährigen Afghanen, der als Hauptbeschuldigter im Fall Leonie gilt.



Dritter Täter? Nachbarn in dem Haus in der Erzherzog-Karl-Straße im 22. Bezirk berichten, dass sich in dessen Unterkunft mindestens ein zweiter junger Afghane aufhielt, bei dem es sich nicht um den zweiten Verdächtigen (16) handelt, der im Zuge der Ermittlungen bereits verhaftet wurde. Der schweigt übrigens eisern zu allen Vorwürfen, den Dolmetscher schaut er nur arrogant an.



