Jetzt startet Impf-Straße im Stephansdom

Am Donnerstag eröffnet die Impf-Straße im Stephansdom, wie ÖSTERREICH vorab erfuhr. In den kommenden Wochen wird es möglich sein, sich ohne Anmeldung von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 10-21 Uhr.



Geimpft wird vom Malteser Hospitaldienst und den Johannitern in der Barbara-Kapelle auch während der Messe.



