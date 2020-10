Jugendlicher von acht Männern mit Schwert überfallen

Die Wiener Polizei fahndet nun nach diesen acht Männern.

Bereits am 21. August kam es gegen 15:45 zu einem brutalen Raub im Wasserpark in Wien-Floridsdorf. Ein 17-jähriger Jugendliche wurde von acht unbekannten Tätern mit Messern und einem Schwert bewaffnet überfallen, dabei wurde dem Opfer das Bargeld geraubt.Das Opfer war alleine im Wasserpark unterwegs, als er von einer achtköpfigen Gruppe eingekreist wurde, die Personen verlangten in gebrochenem Deutsch die Herausgabe von Bargeld.

© LPD Wien

Dabei schlug einer der Männer dem Opfer ins Gesicht, wobei dieses zu Sturz kam und von der gesamten Gruppe am Boden mit Tritten misshandelt wurde. Während des Überfalls waren laut Angaben des Opfers zwei Männer mit einem Messer und ein Mann mit einem Schwert bewaffnet. Nach dem Raub flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung aus dem Wasserpark. Das Opfer begab sich im Anschluss in die nächste Polizeiinspektion um den Vorfall anzuzeigen, eine daraufhin eingeleitete Sofortfahndung verlief ohne Erfolg.

© LPD Wien

Die Wiener Polizei bitte um Hinweise unter 01/31310/67210.