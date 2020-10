Juwelier bei Raubüberfall erschossen - Täter in Wien auf Flucht

Am Mittwochnachmittag wurde ein Toter in der Auslage eines Juweliers entdeckt. Es handelt sich dabei um den 74-jährigen Besitzer des Geschäfts.

Ein Toter ist Mittwochnachmittag in einem Juweliergeschäft in Wien-Landstraße entdeckt worden. Zufällig am Schaufenster vorbeigehende Passanten haben den leblosen Körper des Mannes entdeckt und die Polizei alarmiert. Die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Der Mann soll bei einem Raubüberfall erschossen worden sein.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Privat / L.E.

Video zum Thema: Mord Landstraße Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Bei dem Getöteten handelt es sich um den 74-jährigen Besitzer des Juwelier-Geschäfts. Die Ermittler des Wiener Landeskriminalamtes haben ihre Arbeit aufgenommen, es wurden Spuren gesichert und Zeugen befragt. Von der Bluttat dürfte bisher niemand etwas mitbekommen haben.

© Privat / L.E.

© Privat / L.E.

Video zum Thema: Mord Wien Landstraße Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Der Gehsteig vor dem Geschäft wurde abgesperrt, für die Rettungsmaßnahmen wurde der Mann zunächst aus dem kleinen Geschäft geholt. Die Landstraßer Hauptstraße blieb im Abendverkehr jedoch geöffnet.