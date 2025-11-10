Karl Mahrer zieht sich aus dem Wiener Landtag zurück

Karl Mahrer wird mit 10. November sein Mandat als Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat zurücklegen. Mahrers Mandat übernimmt Judith Edelmann.

Karl Mahrer zieht einen Schlussstrich. Acht Jahre nach seinem Einstieg in die Politik verlässt der frühere Wiener ÖVP-Chef den Landtag. Der 10. November wird sein letzter Tag als Mandatar, der 9. war sein persönlicher Jahrestag als Politiker. Dieses Datum sei bewusst gewählt - als Abschluss und Neuanfang zugleich.

"Diese acht Jahre waren prägend und vielseitig. Ich durfte dank des Vertrauens vieler Menschen Verantwortung übernehmen", so Mahrer. Seine politische Laufbahn führte ihn vom Nationalrat in den Wiener Stadtsenat und schließlich an die Spitze der Volkspartei in der Bundeshauptstadt. Im April musste er nach einer schweren Wahlniederlage das Parteiamt zurücklegen. Die ÖVP fiel erneut unter zehn Prozent.

Jetzt zieht er sich auch aus dem Landesparlament zurück. "Ich gehe mit Dankbarkeit und beginne meinen nächsten Lebensabschnitt mit Freude", so Mahrer. Wie dieser Abschnitt aussehen soll, verrät er nicht. Klar ist für ihn nur, dass dieser neue Weg seine volle Aufmerksamkeit braucht.

Mahrers schweres Erbe

Nachfolger an der Parteispitze ist Markus Figl, Bezirksvorsteher der Inneren Stadt. Am 27. September wurde er beim Parteitag mit 86,1 Prozent Zustimmung zum Landesparteiobmann gewählt. Bereits zuvor war er als geschäftsführender Parteichef tätig. Figl übernahm ein schweres Erbe. Seit Jahren rutscht die Partei in Wien von einem Wahldesaster ins nächste. Mahrers war 2021 auf Gernot Blümel gefolgt, als sich dieser überraschend von der Parteispitze zurückgezogen hatte. Blümel selbst folgte 2015 auf Manfred Juraczka, der ebenfalls nach einer Wahlniederlage zurückgetreten war.

Figl wird nun als Hoffnungsträger gehandelt. "Karl Mahrer hat mit großem Engagement die Wiener Volkspartei geführt. Dafür gebührt ihm unser aufrichtiger Dank", so Figl. Auch Klubobmann Harald Zierfuß würdigt den Rücktritt. "Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und danken ihm herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz", wird Zierfuß in einer Aussendung zitiert.

Mahrers Mandat im Landtag wird die Bezirksobfrau im 8. Bezirk, Judith Edelmann, übernehmen. "Wir gehen da nach der Liste vor", heißt es aus der Stadtpartei.