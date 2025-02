Kinderkrebshilfe: Goldene Schleife auf Wiener Wahrzeichen

Die Kinderkrebshilfe Wien-NÖ-Bgld und Physixe verzieren am internationalen Tag des Kinderkrebses Wiener Sehenswürdigkeiten mit einer digitalen goldenen Schleife.

Der 15. Februar steht ganz im Zeichen krebserkrankter Kinder. Zum bereits 24. Mal wird am internationalen Tag des Kinderkrebses auf die Herausforderungen im Kampf gegen die Krankheit aufmerksam gemacht.

Aus diesem Grund haben die Kinderkrebshilfe Wien-NÖ-Bgld und Physixe (die marktführende Agentur für CGI und Mixed Reality Videos aus Wien) bekannten Wiener Wahrzeichen eine gigantische goldene Schleife aufgesetzt - in einem viral gehenden Video. Damit soll ein starkes Zeichen gegen Krebs bei Kindern gesetzt werden.

© talkabout ×

Indem Menschen weltweit dieses Symbol tragen, posten oder teilen, zeigen sie ihre Solidarität mit den tapferen Kindern und Jugendlichen, die gegen den Krebs kämpfen. Die Kampagne wird von etlichen Influencern, Nano-Influencern und Privatpersonen unterstützt, die die Kampagne auf Social Media teilen und so innerhalb kürzester Zeit hunderttausende Menschen erreichen.

© talkabout ×

Kampagne für den guten Zweck

Jährlich erkranken etwa 300 Kinder und Jugendliche in Österreich an Krebs, davon sind etwa zwei Drittel unter 14 Jahren. Zu den häufigsten Diagnosegruppen gehören akute Leukämien mit etwa einem Drittel der Fälle, gefolgt von Hirntumoren, Tumoren des zentralen Nervensystems und Lymphomen. Wobei es insgesamt über 100 unterschiedliche Krebserkrankungen gibt.

René Mulle, Obmann der Kinderkrebshilfe für Wien, Niederösterreich und Burgenland, erklärt: "Der Internationale Kinderkrebstag erinnert uns daran, dass der Kampf gegen Krebs nicht allein im Krankenhaus stattfindet. Er betrifft das ganze Leben und fordert die gesamte Familie heraus. Umso wichtiger ist es, dass betroffene Familien wissen: Sie sind nicht allein. Mit dieser digitalen Kampagne wollen wir ein Zeichen der Solidarität setzen, dort, wo die Menschen es unabhängig vom Alter, Wohnort oder sozialem Hintergrund sehen - in den Socialen Medien."

"Es war uns ein Herzensanliegen, diese Kampagne für den guten Zweck umzusetzen. Die goldene Schleife auf Wiens Wahrzeichen steht nicht nur symbolisch für die Stärke und den Mut der betroffenen Kinder und Familien, sondern auch dafür, was möglich ist, wenn Kreativität und Technologie sich mit einem so wichtigen Anliegen verbinden. Wir hoffen, damit ein starkes Zeichen zu setzen, das Bewusstsein schafft und Menschen motiviert, sich dieser bedeutenden Sache anzuschließen", so Danell Daral, Physixe, Agentur für CGI und Mixed Reality.