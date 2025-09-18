Krawuzikapuzi: Kasperl & Pezi erhalten Goldenen Rathausmann

Am 20. September feiern Kasperl und Pezi in der Wiener Urania ihren 75. Geburtstag. Am Donnerstag bekommen sie schon im Voraus den Goldenen Rathausmann verliehen.

Die Geschichte des Kasperl geht lange zurück - bis ins 17. Jahrhundert - doch in der in Wien heutzutage bekannten Form wurden Pezi und er von Hans und Marianne Kraus im Jahr 1949 erfunden.

Nun, 75 Jahre später, bekommen die beiden den Goldenen Rathausmann verliehen. Eine große Auszeichnung, vor allem für fiktive Figuren, die direkt von Bürgermeister Michael Ludwig kommt.

Die eigene Geburtstagsfeier am Samstag beginnt bereits ab 11:30 Uhr, wenn Kasperl und seine Freunde wie Pezi, Strolchi und Co. auftreten. Auch Filme werden gezeigt, zudem gibt es eine Kinderdisco, Kinderschminke, eine Fotobox und natürlich auch Snacks. Der Eintritt ist frei.

Vom Rochuskeller bis zu TikTok

Anfangs im Gasthaus Zum Rochuskeller, schafften es die beiden bereits im zweiten Jahr in den Mittleren Saal der Urania. Und seitdem sind Kasperl und Pezi von dort nicht mehr wegzudenken.

Noch größere Popularität erreichte das Kasperltheater 1957 mit dem Einzug ins Fernsehen der Österreicher. Auch wenn bereits mehrere Krisen überstanden werden mussten, so zum Beispiel der Rücktritt von Urania-Theaterdirektor Manfred Müller oder die Covid-Zeit.

Andre Heller übernahm 2019 die Leitung und verhalf mit einem moderneren Auftreten, zum Beispiel auf der Social-Media-Plattform TikTok, auch über die Pandemie hinweg.