Lebenslange Haft für Mord an Fünffach-Mutter in Wien

Vor den Augen der Kinder soll er seine Ehefrau in der Wohnung in Favoriten erstochen haben. Am Freitag fiel das Urteil.

Ein 62-jähriger Mann ist am Freitag bei seinem Geschworenenprozess im Wiener Straflandesgericht wegen Mordes an seiner Ehefrau - einer fünffachen Mutter - durch insgesamt 26 Messerstiche sowie der schweren Nötigung einstimmig zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden. Da der afghanische Staatsbürger trotz der erdrückenden Beweislast kein Geständnis ablegte, gab es keinen Milderungsgrund. Das Urteil ist rechtskräftig.