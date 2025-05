1.412 Stufen zum Ziel: Das war der 2. DC Tower Run

Am Samstag erklommen 762 begeisterte Teilnehmer Österreichs höchstes Bürogebäude.

Die zweite Auflage des DC Tower Runs, dem Treppenlauf in Österreichs höchstem Bürogebäude, begeisterte am Samstag, den 24. Mai, nicht nur die weltweite Elite der Towerrunning World Association (TWA), sondern auch Hobby-Sportler:innen wie Ex-Miss Austria Tanja Duhovich und junge Lauftalente. Auf der Jagd nach der schnellsten Zeit ins 58. Stockwerk tauschten bei den Herren die Titelverteidiger des Vorjahres die Plätze am Podest; bei den Damen finden sich zwei neue Namen in der Siegerinnenliste.

© Fabian Orner ×

"Wir freuen uns, so gut in der internationalen Towerrunning-Szene angekommen zu sein und gleichzeitig der Tower-Community ein spannendes Format abseits des Arbeitsalltags bieten zu können", erklärt DC Tower-Manager David Friedl über die gelungene Veranstaltung.

Plätzetausch und neue Bestzeit

Schon vor dem Eliterennen versprach die Namensliste der angemeldeten Top-Athlet:innen ein spannendes Rennen. Den Sieg holten sich Wai Ching Soh (MAS) in 05:51,6 bei den Herren (2024 Platz 3) sowie Tea Faber (CRO) in 06:48,6 bei den Damen, die damit eine neue Bestzeit erzielte. Der Vorjahresdritte Fabio Ruga (ITA) wurde Zweiter und verbesserte seine Zeit um 7,2 Sekunden auf 05:52,4.

© Fabian Orner ×

Der Vorjahressieger Ryoji Watanabe (JPN) landete mit 05:53,2 auf Platz 3.Die Vorjahressiegerin Valentina Belotti (ITA) musste sich heuer mit einer Zeit von 07:30,7 mit Platz 2 begnügen, Rang 3 ging an Yuko Tateishi (JPN) mit einer Zeit von 07:38,6. Unter den besten 20 Herren finden sich zudem fünf Österreicher: Klaus Hausleitner (4., 06:03,4), Daniel Weißenböck (11., 06:55,0), Martin Höck (12., 07:00,5), Sebastian Scheichl (15., 07:20,1) und Rudolf Reitberger (07:29,4). Der DC Tower Run hat sich damit sowohl in der heimischen als auch in der internationalen Towerrunning-Szene als Top-Event in Wien etabliert.

© Sima Prodinger ×

Zusätzlich zu den Hobby- und Elite-Rennen fand erstmals auch ein Kids-Run für junge Laufbegeisterte zwischen 5 und 12 Jahren statt. Während sich die Erwachsenen auf denselben 58 Stockwerken wie die Elite Stufe um Stufe messen konnten, gab es für die jungen Läufer:innen eine verkürzte Spezialstrecke. Angefeuert vom Maskottchen Deezy stand hier vor allem der Spaß im Vordergrund – eine Mission, die sichtlich gelungen ist: Nicht nur die Medaillen, sondern auch die Augen der 143 Kinder glänzten nach der Premiere des DC Tower Run Kids.

Actiongeladenes Rahmenprogramm

Im und um den DC Tower ging es mit abwechslungsreichen Darbietungen und Mitmachstationen nicht weniger spektakulär zu. Mit Staunen verfolgten die Besucher:innen etwa die Abseilübung einer Spezialeinheit der WEGA aus dem 60. Stockwerk. Am Boden konnten indes Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Wien und der Polizei aus nächster Nähe begutachtet werden.

© Fabian Orner ×

Für Spaß und Unterhaltung sorgte Ferien4Kids und die Vienna Sentinels präsentierten die Trendsportart Flag Football.Im Rahmen des DC Tower Runs wurde, wie auch bereits im Vorjahr, für einen karitativen Zweck gesammelt und ein Spendenscheck in Höhe von 4.500 Euro konnte an den Lichtblickhof überreicht werden. „Das positive Feedback der Teilnehmer:innen und Besucher:innen freut und bestätigt uns. Gleichzeitig ist es Motivation, dieses Format auch für die Zukunft weiterzuentwickeln“, sagt David Friedl abschließend.