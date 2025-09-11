100 Millionen Besucher: Schönbrunn Group feiert Meilenstein

Die Schönbrunn Group erreicht einen historischen Rekord: Seit ihrer Gründung im Jahr 1992 hat sie ihren 100-millionsten Besucher begrüßt.

Dem überraschten Jubiläumsbesucher überreichten Klaus Panholzer, CEO der Schönbrunn Group, und Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus, feierlich eine Urkunde sowie ein exklusives Goodie-Bag mit Gutscheinen und handverlesenen Produkten aus den Shops der Schönbrunn Group.

Ein Dach für Österreichs Kulturerbe

Unter ihrem Dach vereint die Schönbrunn Group einige der bedeutendsten und meistbesuchten Kulturgüter Österreichs: das UNESCO-Welterbe Schloss Schönbrunn, das Möbelmuseum Wien, das Sisi Museum mit Kaiserappartements und Silberkammer in der Wiener Hofburg, Schloss Hof und Schloss Niederweiden im niederösterreichischen Marchfeld sowie das Kindermuseum Schloss Schönbrunn.

Seit 1992 verantwortet die Gruppe die Erhaltung, Revitalisierung und innovative Vermittlung des imperialen Erbes Österreichs. Die Attraktionen zählen zu den führenden Tourismusdestinationen des Landes und ziehen jährlich Millionen Besucherinnen und Besucher an.

Österreich als Kultur- und Wirtschaftsmotor

„Der 100-Millionen-Besucher verdeutlicht, dass Österreich ein Tourismus- und Kulturland bleibt und mit seinen Schätzen sowohl internationale als auch heimische Gäste begeistert. Die Standorte der Schönbrunn Group verbinden kulturelles Erbe mit wirtschaftlicher Wertschöpfung, sichern Arbeitsplätze und stärken den Standort nachhaltig. Dieser Anlass zeigt, wie Österreichische Tradition und touristische Innovation erfolgreich zusammenwirken“, erklärte Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

„Dieser Meilenstein spiegelt das Vertrauen und die Beliebtheit unserer Angebote wider. Wir bedanken uns herzlich bei allen Gästen und Partnern, die diesen Erfolg ermöglicht haben, und freuen uns auf viele weitere unvergessliche Momente“, ergänzte CEO Klaus Panholzer

Blick in die ZukunftDer aktuelle Anlass motiviert die Schönbrunn Group, weiterhin kulturelle Exzellenz mit zeitgemäßer Besucherorientierung zu verbinden und unvergessliche Erlebnisse an Orten zu schaffen, an denen Geschichte lebendig wird.