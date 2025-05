2 Party-Wochenenden am "Donauinsel Open Air"

Ab kommenden Freitag: Vier Events, zwei Wochenenden, die größten Stars der 80er, 90er und von heute.

Am Freitag und Samstag sowie am Wochenende darauf (23. und 24. Mai) verwandeln 47 Stars das Donauinsel Open Air 2025 in eine gigantische Festivalzone. Mit Paul Young, Level 42, Cascada, Inner Circle, Londonbeat, Right Said Fred und Ikke Hüftgold wird Musikliebhabern und Feierbegeisterten auch heuer wieder ein unvergleichliches Festivalerlebnis geboten.

Nach dem beeindruckenden Erfolg in den letzten Jahren setzt das Festivalteam noch einen drauf und präsentiert stolz vier Festivaltage der Spitzenklasse, die unterschiedliche Genres abdecken werden. Mit Spannung erwartet wird der große Auftritt von Ballermann-Star Mia Julia am 23. Mai. Die bekanntermaßen freizügige Sängerin verzückt dabei nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne - und lässt sich ein XXL-Jacuzzi für sich und ihre "engsten" Freunde aufstellen.

