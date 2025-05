20 Millionen Euro: Tourismus-Boom dank Pride Month

Das zweiwöchige Fest der Offenheit lockt Tausende Gäste nach Wien - die Hotels und Restaurants sind gut gebucht, wie Tourismus-Spartenobmann Schmid verrät.

Mit dem Startschuss der Vienna Pride am Samstag seillt sich die Wiener Touristik-Unternehmen auf einen wahren "Boost" ein. Denn: Vor allem Hotels, Restaurants und Event-Locations profitieren vom bunten Fest der LGBTIQ-Community. So rechnen die Hotels in der Bundeshauptstadt mit rund 50.000 zusätzlichen Nächtigungen.

"Die Community ist in Wien nicht nur zuhause, sondern auch gern gesehener Gast. Das zeigen auch die Buchungszahlen für die Wiener Hotellerie. Gerade in der Vier-Stern-Hotellerie sind wir so gut wie ausgebucht", erklärt Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien. Er rechnet mit satten Umsätzen für den Juni, nicht nur in der Hotellerie.

Turbo für die Branche

"Die Reservierungen in Hotels und Restaurants liegen in den kommenden zwei Wochen weit über dem normalen Frühjahrs-Durchschnitt – diese Gäste, kann man größtenteils der Vienna Pride zuordnen, gerade weil auch sonst keine weiteren großen Events in der Stadt anstehen", so Schmid.

Für die Branche ist das ein enormer Turbo: "Die Pride-Besucher wohnen ja nicht nur in den Hotels, sie gehen auch in die Restaurants und nehmen an den zahlreichen Events im Rahmen der Vienna Pride teil". Alles in allem werden sie so – ersten Schätzungen zufolge - rund 15 bis 20 Millionen Euro an zusätzlichen Umsätzen in die Stadt bringen.