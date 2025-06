Am Haupteingang: Neuer Hai für Haus des Meeres

Mit scharfen Zähnen und einer wichtigen Botschaft mahnt der neue Makohai zum Schutz der Meere.

Der 8. Juni stand auch heuer wieder ganz im Zeichen des World Ocean Days. Im Haus des Meeres würdigte man dieses Ereignis auf ganz besondere Art und Weise: Über dem Haupteingang beim Eszterházypark wurde ein neuer Hai angebracht! Das rund 4,5 Meter große Makohai-Modell soll die Gäste in Empfang nehmen und bereits beim Betreten des Zoos auf die Bedrohung dieser gefährdeten Tiere aufmerksam machen.

© Haus des Meeres ×

In freier Wildbahn erreicht der Makohai eine Körperlänge über vier Metern, also ähnlich groß wie das neue Modell am Haus des Meeres. Passend zum World Ocean Day gab es übrigens ein Spezialprogramm für Groß und Klein mit Mitmachaktionen, die anschaulich erklärten, wie man im Alltag seinen Beitrag zum Meeresschutz leisten kann.

Ein Makohai in freier Wildbahn. © Richard Robinson ×

Wie das Haus des Meeres informiert, sind Haie in vielen marinen Ökosystemen ein essenzieller Bestandteil des empfindlichen Gleichgewichts. Je nach Art kontrollieren sie als Spitzenräuber die Bestände anderer Tierarten oder minimieren Krankheitsausbrüche durch das Fressen alter, kranker und toter Tiere. Deshalb ist es umso wichtiger zu lernen, die Ozeane und damit auch die Haie zu schützen und verantwortungsvoll mit ihnen umzugehen.