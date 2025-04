Auftakt in den Frühling

Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm eine Saison voller besondererHighlights in den Kaffeehäusern und Restaurants der Familie Querfeld.

Morgen, am 4. April, lädt des Gasthaus Napoleon zur Eröffnung seines Biergartens. Am Sonntag, dem 6. April wird bei einem Frühstück aus der Bootshaus-Küche an der alten Donau die Rudersaison eröffnet. Landtmann´s Original Guglhupf und viele weitere geschmackvolleGeschenke aus dem Hause der bekannten Gastronomen gibts beim Altwiener Ostermarkt auf der Freyung noch bis zum 21. April. Und am 24. April steigt wieder das "After Work" im Café Landtmann.