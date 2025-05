Saison eröffnet: Heute sperren Wiens Freibäder auf

Startschuss für Badesaison: Mit 2. Mai öffnen alle 30 Freibadanlagen in Wien ihre Tore - rechtzeitig zum ersten heißen Wochenende des Jahres.

Heute beginnt offiziell die Badesaison mit der Eröffnung der städtischen Freibäder, wobei sich die Wiener auf viele Neuerungen und Angebote freuen dürfen. Neben 158 kostenlosen Schwimmkursen für Kinder, finanziert durch die Wiener Jugendmillion, gibt es jetzt im Strandbad Alte Donau einen barrierefreien Wasserzugang, während das Hadersdorfer Bad mit brandneuen Sanitäranlagen aufwartet und im Gänsehäufel die Kabinenblöcke saniert wurden. Im Simmeringer Bad wird indessen immer noch kräftig gebaut: Nach Ende der Saison wird dort die neue Trainingshalle ebenso wie die bestehende Schwimmhalle mit modernisierter Sauna in Betrieb genommen.

Rechtzeitig zum Wochenende, das mit knapp 30 Grad regelrecht zum Baden einlädt, wurden insgesamt 73 Schwimmbecken entleert, gereinigt und erneuert - und im Anschluss wieder befüllt. Dabei führte man auch nötige Sicherheitsüberprüfungen sowie die Instandsetzung von Kabinen und Liegeflächen durch. Wie die Stadt Wien unlängst bekanntgab, wird sie auch in den nächsten Jahren weiterhin kräftig in die Bäder investieren. Bis 2030 sollen 115 Millionen Euro in die Modernisierung der Freibäder und fünf Schwimmhallen fließen.

900.000 Quadratmeter Sommer

"Die Wiener Bäder sind Wiener Kulturgut: Ab 2. Mai öffnen wieder alle 30 Freibadeanlagen ihre Tore - 900.000 Quadratmeter voller Sommer, Sport und Gemeinschaft. 500 engagierte Mitarbeiter*innen bereiten alles mit größtem Einsatz vor. Besonders freut mich: Die Schwimmkurse für Kinder sind heuer kostenlos, weil es auch ein Wunsch der Kinder- und Jugendmillion war. Neben dem vielfältigen Angebot für alle Wiener*innen, Kinder, Jugendliche und Familien leisten die Wiener Bäder als Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit und Innovation einen wichtigen Beitrag für ein klimafreundliches Wien", erläutert Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

Kulturelle Highlights

Die Wiener Freibäder bieten aber nicht nur erfrischende Abkühlung an heißen Tagen, sondern auch zahlreiche kulturelle Highlights. So werden Besuchern an Wochenenden Musik- und Tanzaufführungen geboten. In einigen Bädern gibt es in den Sommerferien am Donnerstag auch einen "erlebnispädagogischen Englischunterricht", darüber hinaus unterhalten die "Young Republic Kids" ausgewählten Wochenenden Kinder mit ihrer Musik- und Tanzperformance. Und am 26. Juli gibt es "Denk mit Kultur" live im Strandbad Alte Donau zu erleben.

Das Wichtigste zum Schluss: Die Eintrittspreise bleiben unverändert! Eine Tageskarte für Erwachsene kostet auch heuer wieder 7,60 Euro. Die Badesaison endet in diesem Jahr am 14. September 2025.