Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
  5. Wien Lifestyle
Béla Béla in Wien 1: Heimische Wurzeln, mediterraner Esprit
© Restaurant Béla Béla

Lokaltipp

Béla Béla in Wien 1: Heimische Wurzeln, mediterraner Esprit

17.09.25, 08:54
Teilen

Im Restaurant ›Béla Béla‹ in der Fahnengasse in der Inneren Stadt trifft Österreich auf's Mittelmeer. Chef de Cuisine MarcusBauer vermählt hier mediterrane Aromen mit heimischen Top-Produkten.

Beiriedschnitte mit Artischocken

Beiriedschnitte mit Artischocken

© Restaurant Béla Béla

Sommerlust. Chef de Cuisine Marcus Bauer verlängert im Restaurant Béla Béla den Sommer kulinarisch und startet mit einer neuen Speisekarte, die österreichische Qualität mit regionalen Spitzenprodukten und mediterranen Aromen meisterhaft verbindet. Das Motto „Dine as you are“ bleibt: unkompliziert, genussvoll und in eleganter Atmosphäre – ob allein, zu zweit oder in geselliger Runde.

Zander mit Oliven

Zander mit Oliven

© Restaurant Béla Béla

Im Herbst scheint hier die Sonne am Teller
Aromen. Die neue Karte überrascht mit einem starken Fokus auf vegetarische Gerichte: etwa die Karfiol-Tofu-Bowl mit Blattspinat oder der gegrillte Feta mit Tomaten, Kalamata-Oliven. Herbstlich-würzig wird es mit gegrillten Kräuterseitlingen, während eingelegter Kohlrabi mit gegrillten Hühnerstreifen für spannende Kontraste sorgt. Bei den Fleischgerichten bringt Bauer Klassiker und mediterrane Raffinesse zusammen: Ein Rehragout mit Serviettenknödeln trifft auf eine gegrillte Beiriedschnitte mit Artischocken und Kräuterpolenta. Der Fischgang glänzt mit gegrilltem Zander auf mediterranem Gemüse – eine Hommage an Marcus Bauers Sizilien-
Erlebnis.

Schoko-Brownie mit Passionsfruchtcreme

Schoko-Brownie mit Passionsfruchtcreme

© Restaurant Béla Béla

Süßes Finale. Zum Dessert gibt‘s Klassiker neu interpretiert, wie etwa Schokoladen-Brownie mit Passionsfrucht-Mango-Sorbet oder ein verspieltes Tiramisu anderer Art mit dunklem Kirsch-Sorbet. Passend zur Küche präsentiert man eine handverlesene Weinkarte  mit Schwerpunkt auf österreichischen Winzern, ergänzt durch Tropfen aus Italien, Spanien, Portugal und Frankreich. www.belabela.at

Werfen Sie online eine Blick in die Speisekarte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden