Béla Béla in Wien 1: Heimische Wurzeln, mediterraner Esprit

Im Restaurant ›Béla Béla‹ in der Fahnengasse in der Inneren Stadt trifft Österreich auf's Mittelmeer. Chef de Cuisine MarcusBauer vermählt hier mediterrane Aromen mit heimischen Top-Produkten.

Beiriedschnitte mit Artischocken © Restaurant Béla Béla

Sommerlust. Chef de Cuisine Marcus Bauer verlängert im Restaurant Béla Béla den Sommer kulinarisch und startet mit einer neuen Speisekarte, die österreichische Qualität mit regionalen Spitzenprodukten und mediterranen Aromen meisterhaft verbindet. Das Motto „Dine as you are“ bleibt: unkompliziert, genussvoll und in eleganter Atmosphäre – ob allein, zu zweit oder in geselliger Runde.

Zander mit Oliven © Restaurant Béla Béla

Im Herbst scheint hier die Sonne am Teller

Aromen. Die neue Karte überrascht mit einem starken Fokus auf vegetarische Gerichte: etwa die Karfiol-Tofu-Bowl mit Blattspinat oder der gegrillte Feta mit Tomaten, Kalamata-Oliven. Herbstlich-würzig wird es mit gegrillten Kräuterseitlingen, während eingelegter Kohlrabi mit gegrillten Hühnerstreifen für spannende Kontraste sorgt. Bei den Fleischgerichten bringt Bauer Klassiker und mediterrane Raffinesse zusammen: Ein Rehragout mit Serviettenknödeln trifft auf eine gegrillte Beiriedschnitte mit Artischocken und Kräuterpolenta. Der Fischgang glänzt mit gegrilltem Zander auf mediterranem Gemüse – eine Hommage an Marcus Bauers Sizilien-

Erlebnis.

Schoko-Brownie mit Passionsfruchtcreme © Restaurant Béla Béla

Süßes Finale. Zum Dessert gibt‘s Klassiker neu interpretiert, wie etwa Schokoladen-Brownie mit Passionsfrucht-Mango-Sorbet oder ein verspieltes Tiramisu anderer Art mit dunklem Kirsch-Sorbet. Passend zur Küche präsentiert man eine handverlesene Weinkarte mit Schwerpunkt auf österreichischen Winzern, ergänzt durch Tropfen aus Italien, Spanien, Portugal und Frankreich. www.belabela.at

Werfen Sie online eine Blick in die Speisekarte.