Central Hub im TwentyOne feierlich eröffnet – doppelte ÖGNI-Auszeichnung

Bondi Consult lud zur offiziellen Eröffnung des Central Hub im Quartier TwentyOne in Wien Floridsdorf. Im Rahmen der Feierlichkeiten überreichte ÖGNI-Geschäftsführer Peter Engert Anton Bondi de Antoni die höchste ÖGNI-Auszeichnung: Kristall für den Central Hub.

Nach kurzweiligen und unterhaltsamen Ansprachen von Bezirksvorsteher Georg Papai und Anton Bondi de Antoni überreichte ÖGNI-Geschäftsführer Peter Engert das Platin-Zertifikat und den Kristall an Anton Bondi und Christoph Nemetschke.

Der ÖGNI-Kristall steht für herausragende soziale Nachhaltigkeit. Damit ist der Central Hub die erste Immobilie innerhalb eines Quartiers, die mit dieser doppelten Auszeichnung prämiert wurde.

ÖGNI-Auszeichnung: Kristall für den Central Hub. © Bondi Consult

Anerkennung für Engagement und Standort Floridsdorf

„Das TwentyOne ist ein Projekt in Floridsdorf, das mich besonders freut, weil es nicht nur der Glaube an den Standort ist, sondern auch das Engagement und die Umsetzung aller Beteiligten. Der Central Hub ist ein wichtiger Mosaikstein des gesamten Quartiers. Wir befinden uns hier an einem Top-Standort für innovative Unternehmen, der eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung Floridsdorfs spielt“, betont Georg Papai, Bezirksvorsteher von Floridsdorf. Anton Bondi ergänzt: „Das TwentyOne ist ein Herzensprojekt – groß, zukunftsfähig, nachhaltig und innovativ. Die Auszeichnungen Platin und Kristall der ÖGNI zeigen, dass wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind. Mein besonderer Dank gilt allen Mitwirkenden für ihre Leidenschaft und ihren Einsatz! Ein herzliches Dankeschön auch an unseren Bezirksvorsteher Georg Papai für seine großartige Unterstützung. Wir sind stolz, Floridsdorfer zu sein!“

Innovative Arbeitswelten im Central Hub Der Central Hub mit rund 34.500 Quadratmetern Nutzfläche besticht mit innovativen Office-Konzepten – den Flex Units, Shared und Private Offices, geteilten Besprechungsräumen mit flexiblen Trennwänden, hochwertigen Laborflächen sowie „The Venue“, der Eventlocation für Business-Veranstaltungen in Wien.