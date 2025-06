DIF25: Auftakt mit Millionen Lichtern auf der Donauinsel

Feststart mit Traumwetter, mitreißender Musik und einem stillen Gedenken für die Opfer von Graz.

Bei sommerlichen Temperaturen, strahlend blauem Himmel und jeder Menge Sonnenschein startete am Freitag das Donauinselfest unter dem Motto "Deine Insel. Echte Momente" in seine 42. Auflage. Schätzungen nach waren rund eine Million Menschen vor Ort.

Los ging es bereits am Vormittag mit einem absoluten Highlight auf der Festbühne, dem Inklusionskonzert "Milow für alle". Ab 16 Uhr folgten ihm Avec, Symba und Milky Chance, ehe Red Bull Symphonic als Headliner noch einmal die Masse zum Toben brachte. Auf den übrigen Bühnen glänzten Größen wie Jazz Gitti, Andy Lee Lang, Zwirn, die Nockis, J.B.O. oder Steel Panther.

Lichtermeer für Opfer von Graz

Um 21:58 Uhr war es dann so weit: Zeitgleich flammte vor allen 16 Festival-Bühnen ein Lichtermeer für die Opfer des Amoklaufs in Graz auf – ein stilles Zeichen der Solidarität mitten im festlichen Trubel.

Bis Sonntagabend herrscht auf der Donauinsel Partystimmung pur: Bei freiem Eintritt laufen auf 16 Bühnen über 200 Acts und 700 Stunden Programm. Mit den No Angels, Kim Wilde, Josh, Out of Orda, Esther Graf, Conchita Wurst, Wir 4, Alle Achtung, Halestorm oder Beast in Black warten noch etliche Höhepunkte auf die Festival-Besucher.

Abseits der großen Bühnen

Und auch abseits der großen Bühnen wird am Inselfest so einiges geboten. Für die kleinsten Gäste gibt es ein Kasperltheater, Spielstationen und tolle Mitmach-Aktionen. Kunst, Kulinarik und ein kunterbuntes Treiben verwandeln das gesamte Areal in eine Partymeile für Jung und Alt.

Mehr als 250 Sanitäter und 350 Security-Posten wachen heuer über das Wohl der Besucher. Zusätzlich setzt die Polizei auf Hightech: 40 Kameras, drei Drohnenteams und Live-Crime-Mapping sorgen für optimalen Echtzeitüberblick. Dabei sind mehrere hundert Polizisten täglich im Einsatz, die auch helfen, wenn Kinder verloren gehen oder jemand Hilfe braucht.