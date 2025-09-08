Driving Days: Die neuen Top-Autos schon jetzt im Westfield Donau Zentrum entdecken

Vollgas im Shopping-Tempel: Bei den spektakulären Driving Days am 12. und 13. September im Westfield Donau Zentrum heißt es wieder: Start frei für Innovation, Power und Design!

Am 12. und 13. September verwandelt sich das Westfield Donau Zentrum in Wien in einen echten Hotspot für Auto-Begeisterte. Ob Peugeot, Alfa, Fiat, Ford, Mitsubishi, Toyota, Hyundai, KIA, Mercedes oder Leapmotor – die großen Namen der Branche rollen mit ihren neuesten Boliden ins Rampenlicht. Und das Beste: Sie dürfen nicht nur staunen, sondern auch einsteigen, anfassen und Probesitzen.

Zukunft auf Rädern: E & Hybrid im Fokus

AutoVision. Flüsterleise, blitzschnell und smarter denn je – die Autos von morgen rollen bei den Driving Days ins Rampenlicht. Elektrisch oder hybrid? Hier zeigt sich, dass Mobilität nicht nur praktischer, sondern auch aufregender werden kann. Vom kompakten Cityflitzer bis zur familientauglichen SUV-Power-Maschine – die neuesten Modelle lassen keinen Wunsch offen. Die Top-Autohäuser Österreichs zeigen, wie man trotz hoher Kreditzinsen und steigender Preise clever zum Traumauto kommt – ob mit Leasing oder flexibler Finanzierung.

Profis beraten direkt vor Ort: Hier sprechen Sie nicht mit irgendeinem Verkäufer, sondern mit echten Auto-Profis. Die Experten verraten, welches Modell zu Ihrem Leben passt, beantworten alle Fragen und zeigen Finanzierungstricks, die bares Geld sparen können. www.drivingdays.at

Die Top-Aussteller auf einen Blick:

Bei den Driving Days glänzen die neuesten Modelle:

MVC MOTOR: Peugeot, Alfa, Fiat und Ford

BERNHARD KANDL: Toyota

AUTOHAUS TEAM.FRAENKEL: Hyundai, Mitsubishi

AUTO WIEN MITTE: Kia

AV HALL: Mercedes

RAIFFEISEN LAGERHAUS KORNEUBURG: Leapmotor

Vorhang auf für die neue Automobil-Show

Showtime für Autofans! Vom E-Auto über Plug In Hybride bis zu Euro-6-Motoren.

Motoren an, Augen auf! Wiens größtes Einkaufsparadies verwandelt sich zwei Tage lang in eine Bühne für die heißesten Neuheiten der Autowelt. Die bekanntesten Mobilitätsmarken rollen ihre Highlights ins Rampenlicht – von sportlich bis nachhaltig. Ganz vorne mit dabei: die E-Mobilität, die mehr denn je das Tempo vorgibt. Elektro- und Hybrid-Modelle lassen sich hier hautnah bestaunen – und wer weiß, vielleicht wartet schon das nächste Traumauto auf seinen neuen Besitzer.

E-Mobilität & Co.: Was uns morgen antreibt

Grüne Power. Während E-Autos mit null Emissionen, leisem Fahrgefühl und immer mehr Reichweite glänzen, arbeiten die Hersteller gleichzeitig an alternativen Lösungen. Wasserstoff gilt als großer Hoffnungsträger, ebenso wie E-Fuels – synthetische Treibstoffe aus Strom, Wasser und CO2, die den klassischen Motor klimafreundlicher machen könnten. Klar ist: Die Mobilität der Zukunft fährt auf mehreren Spuren gleichzeitig.

Sauberer Standard: Schadstoffarm, Euro-6

Fahrspaß. Seit 2014 ist die Abgasnorm Euro 6 in der EU Pflicht – sie legt strenge Limits für Diesel- und Benziner fest. So darf die Partikelmasse nur noch bei maximal 4,5 mg/km liegen. Ein Schritt, um die Luft sauberer zu halten und den Verkehr nachhaltiger zu machen. E-Autos punkten nicht nur mit Dynamik durch sofortiges Drehmoment, sondern auch mit geringeren Wartungskosten – weniger Verschleißteile bedeuten weniger Werkstattbesuche. So verbindet sich Zukunftstechnologie mit handfesten Vorteilen im Alltag.

Driving Days live erleben: Alle Infos und Highlights gibt’s am 12. und 13. September im Westfield Donau Zentrum – Staunen, Probesitzen und Träumen ausdrücklich erlaubt!

Top-Beratung für die smarte Sonderausstattung

Immer wissen, wo’s langgeht – zwar ohne auf Handy zu schielen

Navigationssysteme. So verschieden die Automarken sind, so unterschiedlich sind auch deren Live-Traffic-Funktionen, die beispielsweise Staus automatisch umfahren – und das nahtlos, komfortabel und sicher. Moderne Navigationssysteme integrieren Google Maps mit Echtzeit-Verkehrsinformationen, Reichweiten-Schätzungen und Ladehalte-Vorschlägen, die speziell auf E-Fahrzeuge abgestimmt sind. Manche setzen wiederum auf Augmented-Reality-Navigation, bei der Pfeile und Straßennamen direkt im Kamerabild über die reale Fahrbahn gelegt werden, aber es gibt auch sogenannte personalisierte Cockpits ohne Smartphone.

Starten per Knopfdruck: Intelligente Technik für noch mehr Fahrspaß

Schlüssellos einsteigen & starten. Mit dem modernen Keyless Entry- & Start-System bleibt der Autoschlüssel einfach in der Tasche – Türen entriegeln sich automatisch, Motorstart per Knopfdruck. Neueste Schlüssel sind mit Bewegungssensoren ausgestattet, die unbefugte Funksignale blockieren und so wirksam vor Diebstahl schützen.

Tempomat. Für entspanntes Reisen sorgt der adaptive Tempomat: Er passt Geschwindigkeit und Abstand kontinuierlich an den Vordermann an. Besonders auf Autobahnen bedeutet das mehr Komfort, weniger Stress und einen deutlichen Zugewinn an Sicherheit.

Dachgalerie für Fahrräder und aerodynamisch geformte Dachboxen

Mehr Stauraum. Mit der richtigen Dachbox schafft man zusätzlichen Stauraum und erhöht die Sicherheit hinter dem Steuer. Denn mit falsch gesichertem Gepäck im Auto steigt die Verletzungsgefahr bei einem Unfall. Soll Ihr Fahrrad auf dem Autodach mitfahren, brauchen Sie eine Dachreling oder ein spezielles Trägersystem. Infos dazu hat Ihr Autohändler. Er berät Sie auch in Sachen Dachträger und Dachboxen, damit die maximal zulässige Dachlast nicht überschritten wird. Weiters kann man zwischen Stahl- oder Alu-Dachträgern wählen.

Moderne Lenkräder können mehr als nur die Fahrtrichtung bestimmenAuf Knopfdruck. Die neuen Lenkrad-Technologien sorgen per Knopfdruck für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. In modernen Lenkrädern sind schon mehr als 40 Funktionen sowie verschiedenste Bedienelemente integriert. Per Knopfdruck kann man etwa Fahrassistenzfunktionen (Tempomat) oder das Entertainmentsystem steuern. Mit Touch-Control-Buttons kann man sich durch das Menü scrollen, das im Cockpit angezeigt wird, und die Lautstärke vom Radio steuern sowie Anrufe entgegennehmen. Vieles funktioniert auch über die Sprachsteuerung.