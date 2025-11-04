Driving Days im Westfield Donau Zentrum: Top Auto-Neuheiten Motorträume zum Anfassen

›Driving Days‹: Vom Cityflitzer bis zum E-Auto – alle Highlights. MIt Vollgas in den Shopping-Tempel in Wien 22 am 7. und 8. November.

Bei den spektakulären Driving Days heißt es wieder: Start frei für Innovation, Power und Design! Am 7. und 8. November verwandelt sich das Westfield Donau Zentrum in Wien in einen echten Hotspot für Auto-Begeisterte. Ob Alfa, Peugeot, Fiat, Ford, Honda, Toyota, Kia, KGM, Polstar, Citroën, Volvo, Opel, Mazda oder Leapmotor – die großen Namen der Branche rollen mit ihren neuesten Boliden ins ­Rampenlicht. Und das Beste: Sie dürfen nicht nur staunen, sondern auch Probe sitzen.

Vom coolen Cityflitzer bis zum SUV reicht die Auswahl.

Zukunft auf Rädern: E & Hybrid im Fokus

AutoVision. Flüsterleise, blitzschnell und intelligenter denn je – die Autos von morgen präsentieren sich bei den Driving Days im Rampenlicht. Elektrisch oder hybrid? Hier wird deutlich, dass Mobilität nicht nur praktischer, sondern auch deutlich aufregender werden kann. Vom kompakten Cityflitzer bis hin zur familientauglichen SUV-Power – die neuesten Modelle erfüllen jeden Wunsch. Die Top-Autohäuser Österreichs zeigen, wie man trotz hoher Kreditzinsen und steigender Preise clever zum Traumauto gelangt – ob per Leasing oder flexibler Finanzierung, hier findet jeder die passende Lösung.

Profis beraten Sie vor Ort: Hier treffen Sie nicht auf irgendeinen Verkäufer, sondern auf echte Auto-Experten. Die Fachleute zeigen, welches Modell perfekt zu Ihrem Alltag passt, beantworten alle Fragen ausführlich und verraten clevere Finanzierungstricks, die Ihnen bares Geld sparen können. drivingdays.at

E-Mobilität & Co.: Was uns morgen antreibt

Grüne Power. Während E-Autos mit null Emissionen, leisem Fahrgefühl und immer mehr Reichweite glänzen, arbeiten die Hersteller gleichzeitig an alternativen Lösungen. Wasserstoff gilt als großer Hoffnungsträger, ebenso wie E-Fuels – synthetische Treibstoffe aus Strom, Wasser und CO2, die den klassischen Motor klimafreundlicher machen könnten. Klar ist: Die Mobilität der Zukunft fährt auf mehreren Spuren gleichzeitig.

Sauberer Standard: Schadstoffarm, Euro-6

Fahrspaß. Seit 2014 ist die Abgasnorm Euro 6 in der EU Pflicht – sie legt strenge Limits für Diesel- und Benziner fest. So darf die Partikelmasse nur noch bei maximal 4,5 mg/km liegen. Ein Schritt, um die Luft sauberer zu halten und den Verkehr nachhaltiger zu machen. E-Autos punkten nicht nur mit Dynamik durch sofortiges Drehmoment, sondern auch mit geringeren Wartungskosten – weniger Verschleißteile bedeuten weniger Werkstattbesuche. So verbindet sich Zukunftstechnologie mit handfesten Vorteilen im Alltag.

Driving Days live erleben: Alle Infos und Highlights gibt’s am 7. und 8. November im Westfield Donau Zentrum – Staunen, Probesitzen und Träumen ausdrücklich erlaubt!

Bei den Driving Days glänzen die neuesten Modelle:



