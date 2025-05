Erfolgreicher Start für "Future Fit Festival"

In den ersten zehn Tagen wurden bereits 8.200 Besucher verzeichnet.

Das Future Fit Festival des waff freut sich über reges Interesse: Rund 8.200 Besucher sind zu den ersten 20 der 280 Veranstaltungen des größten Bildungsfestivals Europas gekommen. Das Festival läuft noch bis 10. Juni und bietet in ganz Wien kostenlose Workshops und Führungen - gemeinsam mit 187 Partnern.

© waff ×

“Ich freue mich, dass die Wiener*innen mit dem Future Fit Festival in die Welt der Jobs und Skills der Zukunft eintauchen. Der hands-on Zugang zu beruflicher Weiterentwicklung trifft offensichtlich das Interesse der Wiener* innen. Der waff will mit dem Festival Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung aufzeigen – besonders in den Bereichen Digitalisierung und Technik, Klima und Nachhaltigkeit oder Gesundheit und Soziales, die großes Beschäftigungspotenzial haben", so waff-Geschäftsführer Marko Miloradovic.

Event-Highlights im Mai

Die nächsten Event-Highlights stehen schon vor der Tür: Bei der Infomesse "Fit für die Zukunft - Jobchance Klima & Nachhaltigkeit" am 6. Mai in der Ottakringer Brauerei dreht sich alles um Berufe und Zukunftsperspektiven in den Green Jobs. Das Angebot umfasst interaktive Stationen zum Ausprobieren innovativer Technologien und ein umfassendes Bühnen- und Workshop-Programm zu Themen wie Kreislaufwirtschaft, Raus aus Gas oder Mobilitätswende. Dazu gibt es eine Karrierezone und umfassende Informationen sowie Beratung.

Exklusiv für Frauen ist "Female First: Frauen – Beruf - Chancen": Das große Event am 14. Mai in der ehemaligen Ankerbrotfabrik im 10. Bezirk startet mit einem Netzwerkfrühstück, bei dem die Besucherinnen erfolgreiche Frauen aus unterschiedlichen Branchen kennenlernen können. Ein abwechslungsreiches Bühnen- und Workshop-Programm beschäftigt sich mit den Themen, die Frauen am Arbeitsmarkt bewegen: Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Jobmöglichkeiten, Karriereentwicklung. Vor Ort werden professionelle Bewerbungsfotos mit Unterstützung von Visagist*innen sowie Kinderbetreuung angeboten.