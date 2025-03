First Vienna FC pflanzt 1894 Bäume für eine grünere Zukunft

Mit Initiativen wie dem Vienna Wald, einem Waldprojekt, welches das Ziel hat, einen vielfältigen und stabilen Mischwald mit insgesamt 1894 Bäumen zu schaffen, unterstreicht der Verein seine Verantwortung für die Umwelt und setzt ein wichtiges Zeichen.

Der First Vienna FC 1894 hat bei einem feierlichen Festakt den Vienna Wald eingeweiht. Dieser Wald ist Teil eines großen Nachhaltigkeitsprojekts des ältesten Fußballvereins Österreichs in Kooperation mit der Stadtgemeinde Hainburg an der Donau und der Gartengestaltung Miksch. Das Projekt zielt darauf ab, einen stabilen Mischwald mit 1894 Bäumen zu schaffen, was das Gründungsjahr des Vereins symbolisiert. "Nachhaltigkeit ist ein zentrales Element unserer Strategie", erklärt Präsident Kurt Svoboda.

Schon in dieser Saison hat der Verein seine Nachhaltigkeitsbilanz veröffentlicht und Maßnahmen zur CO₂-Reduktion beschlossen. Der Vienna Wald soll als Symbol für Gemeinschaft und Verantwortung stehen. Fans, Unternehmen und Privatpersonen können durch den symbolischen Kauf eines Baumes Teil des Projekts werden. Pro Baum (Kosten: 29,95 Euro) gibt es ein persönliches Zertifikat. Ein erster Erfolg: Zahlreiche Bäume sind bereits verkauft.

Spender sowie Interessierte können den Wald in Hainburg an der Donau, nahe Teichweg 15, jederzeit besuchen. "Der Vienna Wald ist ein Projekt, das auf die Kraft der Gemeinschaft setzt. Baum für Baum schaffen wir etwas Bleibendes – gemeinsam mit unseren Fans, Partnern und Freunden", betont Svoboda.