Vienna City Beach Club
Event-Highlights

Großes Saison-Finale am Vienna City Beach Club

29.08.25, 13:32
Noch bis 14. September wird - bei Schönwetter - am Vienna City Beach Club bei coolen Drinks und heißen Beats gefeiert.

Am Samstag wird es minimalistisch am VCBC, wenn die "Technowellen" für volle Tanzfläche sorgen und am Sonntag dürfen sich Fans von Afro-House auf DJ Juliabel & Co. bei "Mojo" freuen. Mit diesem Wochenende läutet der Vienna City Beach Club sein Finale für diese Saison ein.

Vienna City Beach Club

Einen Ausklang ohne Highlights darf dabei aber nicht fehlen. So wird am 6. September DeeJay Berganotti auf Grund des gro0ßen Erfolgs vom letzten Jahr noch einmal am "Malle Beach" auflegen und die Tanzfläche zum Brodeln bringen. Getanzt wird ab 18 Uhr bei freiem Eintritt. Am 7. September laden Steve Hope & Friends noch einmal zu House Tunes und Party-Feeling.

Den Schlusspunkt der Saison setzen am 13. September noch einmal die "Technowellen", bevor der VCBC für heuer seine Pforten schließt. "Wir arbeiten schon an neuen Ideen für nächstes Jahr und werden in den Wintermonaten jede freie Minute daran setzen, diese umzusetzen. Nächstes Jahr feiern wir unser 20-jähriges Jubiläum und werden dies mit vielen Highlights mit unseren Gästen feiern", blickt Betreiber Maximilian Breckner-Bachmann im oe24-Talk optimistisch in die Zukunft.

