Grünes Bier und Live-Musik: So feiert Wien den St. Patrick’s Day

Wenn Irland seinen Nationalfeiertag "St. Patrick’s Day" begeht, grünt es auch in Wien. Zwischen Live-Musik, eingefärbtem Bier und herzhaften Pub-Klassikern findet sich das partyhungrige Volk ein.

Am St. Patrick’s Day (17. März) wird Wien für einen Abend zur Party-Hochburg der besonderen Art. Auch wenn die blaue Donau auch in diesem Jahr nicht grün eingefärbt wird, stehen zahlreiche Lokale und Institutionen ganz im Zeichen des irischen Nationalfeiertags. Die oe24-Redaktion verrät, wo die Stimmung besonders ausgelassen sein soll.

Im Garten und auf der Donau

Im Gleis//Garten fällt der Startschuss für die große Feier um 16 Uhr mit hausgebrautem Stout, irischer Musik und grünem Dresscode. "Alle Gäste, die in Grün gekleidet zur Brauereibar kommen, bekommen einmalig ein Bier gratis - unser kleines Dankeschön für euren irischen Spirit", verkündet die offizielle Website.

Wer den Feiertag auf ganz eigene Art verbringen möchte, kann sogar auf der Donau anstoßen: Bei einer Themenfahrt der DDSG Blue Danube geht es mit Livemusik, irischem Buffet und Guinness an Bord drei Stunden lang über die nächtliche Donau - für 75 Euro, inklusive Blick auf Wiens Skyline.

Original irische Atmosphäre

Ein uriger Pub-Klassiker ist das Bockshorn im 1. Bezirk - eine wahre Kultadresse für Bierliebhaber. Die Wände sind bis unter die Decke mit Erinnerungsstücken dekoriert, die Besitzer Hans Ungersböck auf Reisen durch Irland und Schottland gesammelt hat.

Wer voll und ganz auf Craft Beer setzt, wird in der Freunderlwirtschaft im 9. Bezirk fündig. Dort werden regelmäßig wechselnde Spezialbiere aus Österreich und aller Welt geboten.

Im Schnauzer & Beagle im 10. Bezirk entstehen wiederum kleine Bierchargen mit regionalen Zutaten, dazu werden Verkostungen und Braukurse angeboten.

Wiens Pubs werden zur grünen Partyzone

Ebenfalls beliebt ist die Trinity Irish Bar im 4. Bezirk, die Irish Pub und Cocktailbar kombiniert. Auf der Karte stehen neben Kilkenny und Craft Beer auch Whisky, Cocktails und Speise-Klassiker wie Irish Stew.

Ein Fixpunkt ist natürlich auch das Isaac’s Pub im 9. Bezirk. Der gemütliche Schanigarten - sofern das Wetter mitspielt -, freundlicher Service und kulinarische Schmankerln wie Fish & Chips und Burger sorgen für echtes Pub-Feeling. Dazu passt das hauseigene Bier ebenso wie die breite Auswahl an internationalen Sorten.