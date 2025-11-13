„Helden auf vier Pfoten“ – Erster KYNtegra Award für Assistenz- und Therapiebegleithunde verliehen

Tierisch. Zehn Jahre Forschung, Vertrauen und gelebte Inklusion feiert die Prüf- und Koordinierungsstelle für Assistenz- und Therapiebegleithunde amMesserli Forschungsinstitut der Vetmeduni Wien.

Im Mittelpunkt stehen Menschen und Hunde, die mit Engagement, Empathie und Fachwissen täglich Brücken zwischen Mensch und Tier schlagen. Der erstmals vergebene KYNtegra-Award ging an vier Organisationen, darunter die Wiener Vereine dogs4kids sowie die Besuchs- und Therapiebegleithunde - Staffel des Samariterbunds Favoriten. Sie erhielten je eine Prämie von 1.500 Euro.

10 Jahre Prüf- und Koordinierungsstelle für Assistenz- und Therapiebegleithunde am Messerli Forschungsinstitut der Vetmeduni Wien wurden auch mit einer besonderen Torte gefeiert. (von links nach rechts): Maggie Entenfellner, Karl Weissenbacher, Barbara Bockstahler, Claudia Kammerer, Nina Niehues, Ludwig Huber, Katharina Krenn. © Philipp Lipiarski

Zehn Jahre gelebte Partnerschaft zwischen Mensch und Hund

Seit ihrer Gründung begleitet die Prüf- und Koordinierungsstelle hunderte Mensch-Hund-Teams auf ihrem Weg in ein selbstbestimmteres Leben – genau genommen 751 Teams. Jede Zertifizierung steht für Vertrauen, Mut und Nähe. „Wir nehmen die Aufgabe der Prüfung und Überprüfung von Assistenz- und Therapiebegleithunden sehr ernst – im Sinne der Menschen, aber auch im Sinne des Tierschutzes“, betont Karl Weissenbacher Leiter der Prüfstelle.

Seit 2015 arbeitet die Stelle im Auftrag des Sozialministeriums – ein starkes Zeichen für Qualität und Verantwortung in diesem sensiblen Bereich.

Engagement über den Napf hinaus fördert tiergesttützte Patenschaften

Purina Österreich unterstützt das Messerli Forschungsinstitut seit vielen Jahren, etwa beim KYNtegra Symposium, das die Rechte und Bedürfnisse von Assistenz- und Therapiebegleithunden in den Mittelpunkt stellt. „Assistenzhundeteams zeigen, was möglich ist, wenn Mensch und Hund sich aufeinander verlassen können. Die Hunde schenken Lebensfreude und neue Freiheit. Genau deshalb ist es uns bei PURINA auch so wichtig, solche Partnerschaften zu fördern und ihre Erfolge sichtbar zu machen“, erklärt Katharina Krenn, Senior Brand Manager bei Purina Österreich.

Auch NIna Niehues, Geschäftsbereichsleiterin Purina Österreich, unterstreicht die Bedeutung dieser Arbeit:

„Unsere Zusammenarbeit mit dem Messerli Institut ist mehr als eine Partnerschaft – sie steht für unsere tiefe Überzeugung, dass Tiere unser Leben bereichern und verändern können. Bei Purinamöchten wir dazu beitragen, dass das besondere Miteinander von Mensch und Tier mehr gesellschaftliche Sichtbarkeit bekommt – und genau dafür steht der KYNtegra Award.“

Premiere für dne KYNtegra Award - die Preisträger

Aus über hundert anerkannten Einrichtungen in Österreich wurden vier Organisationen für ihr herausragendes Engagement prämiert. Eine unabhängige Jury – bestehend aus Univ.-Prof. Ludwig Huber (Vetmeduni Wien), Martina Seiter (Sozialministerium) und Katharina Krenn (PURINA Österreich) – wählte die Preisträger aus.

dogs4kids – Hunde helfen Kindern

Seit 2012 bildet der Verein Therapiebegleithundeteams aus und setzt sie in sozialen, pädagogischen und therapeutischen Einrichtungen ein. „Unsere Hunde sind Brückenbauer – sie öffnen Türen, wo Worte oft nicht reichen“, so Gründerin Mag. (FH) Petra Sallaba.



Psy Dogs – Therapiebegleithundeverein

Der Verein aus Neuberg an der Mürz spezialisiert sich auf psychotherapeutische und psychiatrische Settings. „Wir sehen den Hund nicht als Werkzeug, sondern als gleichwertigen Co-Therapeuten mit eigenen Bedürfnissen und Grenzen“, erklärt Gründerin Anne van der Hulst, MSc.



Tiere Helfen Leben

Seit 2005 bringt dieser Verein geprüfte Therapie- und Schulbegleithundeteams in verschiedenste Lebensbereiche – von Schulen bis Hospize. „Die Auszeichnung mit dem KYNtegra Award bedeutet uns unglaublich viel. Sie zeigt, dass unsere Arbeit gesehen und geschätzt wird“, sagt Elke Mlakar, Trainerin und Vorstandsmitglied des Vereins.



Samariterbund Favoriten – Besuchs- und Therapiebegleithunde-Staffel

Ehrenamtliche Teams besuchen Kindergärten, Schulen und Pflegeeinrichtungen. „Ein Lächeln ist der schönste Lohn – das erleben wir bei jedem Einsatz“, so Peter Erdle, Gründer der Staffel.

Karl Weissenbacher, Elisa und ihre Blindenführhündin Easy zeigten, was ein „Held auf vier Pfoten“ leisten kann. © Philipp Lipiarski

Live-Demonstration: Assistenzhunde zeigen ihr KönnenNach der Preisverleihung beeindruckten geprüfte Assistenzhunde bei einer Live-Demonstration mit ihren Fähigkeiten.Elisa, Philosophie-Studentin aus Wien, zeigte gemeinsam mit ihrer Blindenführhündin Easy, wie präzise die Hündin Hindernisse erkennt und ihren Menschen sicher durch den Alltag führt. „Easy ist mehr als eine Blindenführhündin – sie begleitet mich überall hin. Durch sie werden Begegnungen möglich“, erzählt sie.Auch Nadine und ihr Servicehund Neo, ein Labradoodle, zeigten, wie Hunde Freiheit schenken: „Assistenzhunde sind mehr als Helfer – sie schenken Lebensqualität. Mein Hund Neo öffnet mir Türen, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.“