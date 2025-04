Historische Highlights bei Modellbahn

Der historische Fahrtag der Modellbahn Ottakring verwirklicht so manchen Bubentraum von früher.

Eine der größten Modellbahnanlagen Wiens, die Modellbahn Ottakring, lockt am 4. Mai mit besonderem Programm: "Historische Bahn" ist das Thema an dem Tag.

Gustostückerln können Fans am Flohmarkt erwerben

Neben Dampfloks sind auch ältere Diesel- und E-Loks sowie zeitgemäße Güter- und Reisezüge aus dem Zeitraum 1953 - 1975 auf den 2.000 Metern Gleisen unterwegs. Zugleich gibt es in den Räumlichkeiten in der Montleartstraße 58 einen Modellbahn-Flohmarkt und dabei werden so manche Gustostückerln wie Lokomotiven, Waggons, Zubehör sowie Fachliteratur angeboten. Der Eintritt ist gratis oder eine Spende - der Reinerlös wird zum weiteren Ausbau der Anlage verwendet.