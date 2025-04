"Rock of Ages"-Premiere: Promis reisten zurück in die 80er Jahre

Kult-Musical feierte Premiere in der Wiener Stadthalle - mit zahlreichen prominenten Gästen

Zurück in die 80er hieß es am Wochenende bei der gefeierten Premiere des Kult-Musicals „Rock of Ages“ in der Wiener Stadthalle. Die legendären Jahre der Vokuhilas, Lederjacken und Powerballaden sind zurück – und das lauter, wilder und schriller denn je. Zahlreiche Zuschauer und prominente Gäste tauchten ein in die rockige Welt des Sunset Strip, darunter Ski-Weltmeisterin Elisabeth Görgl und Ex-Miss Austria Carmen Knor, die sich das spektakuläre Musical-Event nicht entgehen ließen.

René und Carmen Knor © Viennapress / Andreas Tischler ×

Mehr lesen:

Stimmung in der Stadthalle

Mit über 25 Welthits von Bands wie Whitesnake, Europe oder Foreigner ließ die Show keine Zweifel daran, warum die 80er das Jahrzehnt der Rockhymnen schlechthin waren. Songs wie “Here I Go Again“, “The Final Countdown“ oder “I Want to Know What Love Is“ brachten den Theatersaal zum Beben – mitschunkelnd, mitklatschend und mit rockender Faust in der Luft.

Stella Kranner © Viennapress / Andreas Tischler ×

Liebesgeschichte

„Rock of Ages“ erzählt eine schräge, humorvolle Liebesgeschichte zwischen Kleinstadtmädchen Sherrie und dem Barkeeper Drew im legendären „Bourbon Room“ – einem Rockclub in Los Angeles, der gegen das Vergessen und die Gentrifizierung kämpft. Zwischen Liebesdrama, durchgeknallten Figuren und jeder Menge Gitarrenriffs entfaltet sich ein Musical, das sich selbst nicht zu ernst nimmt – aber den Rock'n'Roll mit jeder Note feiert.

Tour durch Europa

Schon bei der Premiere war klar: Diese Tour wird laut, wild – und ein Muss für alle, die den Soundtrack einer Generation live erleben wollen. Die Live-Band heizte ordentlich ein, das Bühnenbild ließ echtes L.A.-Feeling aufkommen und das Publikum war vom ersten Ton an dabei. Nach dem gelungenen Auftakt in Wien tourt das mehrfach preisgekrönte Musical weiter durch Deutschland, Österreich und erstmals auch durch die Schweiz. Wer also das wahre Lebensgefühl der 80er erleben will – mit Nieten, Neonfarben und jeder Menge Rock’n’Roll – sollte sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen.