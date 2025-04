Simone Lugner: Emotionale Worte während "Dancing Stars"-Pause

Die Baumeister-Witwe verriet auf Instagram, was sie sich zu Ostern gewünscht hätte.

Während andere die Osterfeiertage zur Erholung nutzten, gab es für Simone Lugner keine Pause: Die Unternehmerin und Witwe des verstorbenen Bau-Tycoons Richard Lugner steckt mitten im Tanzfieber – und das mit voller Hingabe. Derzeit sorgt sie nicht nur durch ihre Teilnahme an der ORF-Erfolgsshow "Dancing Stars" für Schlagzeilen, sondern auch durch einen schwelenden Erbstreit mit dem Rest der Lugner-Familie.

Disziplin und Durchhaltevermögen

Doch statt sich aus der Ruhe bringen zu lassen, setzt Lugner auf Disziplin und Durchhaltevermögen. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Danilo Campisi nutzte sie die "Schonfrist" der vergangenen Woche, um das Training weiter zu intensivieren. "Bei mir stand nur Training an. Sonst nichts", verrät sie im Gespräch mit oe24. Selbst das Osterwochenende wurde komplett dem Tanztraining gewidmet – für Simone zählt in dieser Phase jede Minute auf dem Parkett.

Auf ihrem Instagram-Profil zeigte sie sich am Feiertagswochenende von ihrer emotionalen Seite. In einem offenen Brief an den Osterhasen formulierte sie bewegende Wünsche: „Ich wünsche mir nichts Süßes im Nest, sondern das Beste für die, die mir wichtig sind: Gesundheit für jeden Tag, Glück für jedes Lächeln, Liebe, die bleibt, Frieden im Herzen und Freude, die ansteckt. Bring das bitte allen, die das hier gerade lesen.“

Zittern vor dem Rauswurf

Mit dieser Mischung aus Fleiß, Gefühl und Kampfgeist stellt sich Lugner am kommenden Freitag (25. April) erneut der Herausforderung auf dem Tanzparkett. Dann heißt es wieder: Wer überzeugt Jury und Publikum – und wer muss die Show verlassen? Noch sieben Paare sind im Rennen, der Druck steigt.

Simone Lugner zählt damit zu jenen seltenen Promis, die auch in den Feiertagen keine Ruhe geben und alles geben, um in der beliebten Tanzshow zu bestehen. Ob sich der harte Einsatz auszahlt, wird sich am Freitagabend zeigen – dann heißt es wieder: Bühne frei für Eleganz, Emotion und den unermüdlichen Ehrgeiz einer Frau, die sich nicht nur tänzerisch behaupten will.