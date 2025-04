"Wir sind Wien!" - KI-Video zur Wien-Wahl sorgt für Aufsehen

Ein KI-Künstler hat seine Message zur Wien-Wahl in ein Video gepackt. In düsteren Szenen gibt es eindringliche Worte. Der Clip sorgt für Aufsehen.

"Wien bleibt Standhaft" heißt das Video im "Game of Thrones"-Style des KI-Künstlers "Al Pigeone". Der Clip-Ersteller hat sich die Wien-Wahl zur Vorlage genommen, die am 27. April über die Bühne gehen wird, und macht damit Werbung für die SPÖ und ihren Spitzenkandidaten Michael Ludwig. "Wien muss sich entscheiden", heißt es in dem KI-Video. Zu sehen: Bürgermeister Ludwig als "Häuptling der Wiener", Kickl als beinahe-Kaiser, Falco als Ritter und Kaiser Franz Josep & Sissi.

Darin zu sehen: "Ludwig, der Beschützer der Stadt" soll Wien gegen scheinbar übermächtige Gegner verteidigen. Die Bedrohungen: Putin, Trump und Xi Jinping. "Wien bleibt standhaft", steht in einer Text-Einblendung. Der Clip erinnert stark an die düsteren Szenerien von Fantasy-Serien wie "Game of Thrones", in der adlige Familien Intrigen schmieden, Bündnisse schließen und Kriege führen, um die Herrschaft zu erlangen.

Gleich zu Beginn lässt das Video Alt-Bürgermeister Michael Häupl erklären, worum es in dem kurzen Film gehen wird: "Ein Kaiser Kickl mag verhindert worden sein, doch am Rande der Welt warten neue, weit größere Gefahren. Könige geraten in blutige Fehden, Kriegsherren reißen neue Länder an sich." Dann: So der Wahlwerbe-Clip kommt Ludwig und "beschützt" die Stadt gegen die "äußeren Feinde".

Denn, so fasst "Falco" kämpferisch zusammen: "Wir sind nicht irgendeine Stadt! Wir sind Wien!"