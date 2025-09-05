Im ›Dodo62‹ trifft Seoul auf Wien

Authentische koreanische Küche im Familienbetrieb: Mutter Yoo Young Lim und Sohn Chang Woo Hyun bringen im „Dodo62“ die Aromen Koreas nach Wien – schlicht, ehrlich und voller Herz.

Zum Start: Karaage – frittiertes Huhn mit Zitrone © Dodo62

Im „Dodo62“ (geöffnet: Mi. bis So.) serviert Chang Woo Hyun mit seiner Mutter Yoo Young Lim koreanische Hausmannskost wie Karaage Style KFC – frittiertes Huhn mit Zitrone und Krautsalat oder Honey Gochujang KFC mit hausgemachter Honig-Sauce sowie Jeyuk Bokkeum, ein klassisches Gericht aus Schweinebauch.

Kimchi werden traditionell von Hand eingelegt. © Dodo62

Vom Fine Dining zurück an Mamas Herd

Soulfood. Chang Woo Hyun hätte mühelos weiter im Rampenlicht der Haute Cuisine glänzen können. Er kochte sich bereits durch die Gourmettempel Wiens – vom „Reznicek“ über „Mraz & Sohn“ bis ins „Amador“. Doch irgendwann meldete sich das Herz, und mit ihm die Sehnsucht nach den Gerichten, die seine Kindheit prägten. Heute steht er nicht mehr in schicken Showküchen, sondern Seite an Seite mit seiner Mutter am Herd. Hier schmeckt alles authentisch: Alle Saucen werden selbst gerührt, jedes Kimchi von Hand eingelegt und es gibt keine Fertigmischungen.

Mamas Spezialität: Bulgogi mit Rindfleisch und Pilzen. © Dodo62

Familienrezepte mit Tradition

Das Motto im „Dodo62“ lautet: „Keep it simple“. Das Lokal ist minimalistisch eingerichtet. Die weißen Wände zieren Bilder von Manuel Mraz, dem jüngsten Sohn der Wiener Gastro-Familie. Ein eigenes „Kunstwerk“ stellt auch die mit Edding-Stift handgeschriebene Speisekarte dar.

Es geht nicht ums Ambiente, sondern um das, was aus den Töpfen kommt. Mamas-Spezialitäten wie das Bulgogi mit Rind, Pilzen oder Bibimguksu, ein kaltes, echt scharfes Nudelgericht mit Tomaten, Paprika und Ei, sind kleine kulinarische Sensationen.

Dodo62 Hebragasse 11, 1090 Wien www.instagram.com/dodosixtytwo