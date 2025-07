In-ears rein und abshaken! Silent Disco in der Strandbar Herrmann

Die beliebte Silent Disco sorgt am Freitag wieder für Sommer-Feeling pur am Donaukanal.

In der Strandbar Herrmann wird am Freitag wieder ausgelassen gefeiert - und zwar ganz ohne Lärm! Die beliebte Silent Disco Beachtour macht Halt am Donaukanal und bringt die Massen zum Tanzen. Statt pulsierenden Boxen gibt es Musik aus In-ears: Alle Besucher erhalten beim Eingang kabellose Kopfhörer und können in den kommenden Stunden aus zwei Musikkanälen wählen. Egal ob Techno, Pop, Rock oder Hip-Hop - jeder tanzt zu der Musik, die am besten gefällt.

© Silent Disco Austria

Statt abgedroschenem Einheitsbrei kann man seine Musik also frei wählen - wer genug vom Song hat, wechselt per Knopfdruck einfach das Genre. So wird in der Strandbar Herrmann jeder zum eigenen DJ - ganz ohne Durcheinander und lästige Nebengeräusche. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse werden 14 Euro berappt.

Die Veranstalter versprechen ein einzigartiges Erlebnis mit Urlaubsfeeling - mitten in Wien. Kopfhörer auf und Musik an, lautet das Motto - um stimmungsvoll in den Sonnenuntergang zu tanzen.