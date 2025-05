Infomesse "Female First" war ein voller Erfolg

2.500 Frauen sind am Mittwoch nach Favoriten in die Ankerbrotfabrik geströmt, um sich Anregungen, praktische Tipps und Know how zur beruflichen Weiterentwicklung zu holen.

Am Mittwoch stand Favoriten im Zeichen der Frau im Berufsleben. Dabei sind 2.500 Frauen in die Ankerbrotfabrik gepilgert, wo sie bei der Infomesse "Female First: Frauen – Beruf - Chancen" Anregungen für ihre berufliche Weiterentwicklung erhielten. Zudem war auch der waff mit seinem kostenlosen Beratungsangebot und Geld für berufliche Aus- und Weiterbildung vor Ort. "Wien Care" als Messe für Pflege- und Sozialberufe



5.000 Besucher stürmten die Wien CARE im Rathaus



Erfolgreicher Start für "Future Fit Festival"

© WAFF/Jana Madzigon × Die Besucherinnen erhielten Inspiration durch Role Model Talks sowie konkrete Tipps fürs Weiterkommen im Beruf und den Einstieg in Jobs rund um Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Gesundheit und Soziales. Dabei konnten sie renommierte Unternehmen und Abteilungen der Stadt Wien kennenlernen und sich direkt bewerben. Berufliche Erfolgsgeschichten von Frauen und Tipps für den Aufstieg im Berufsleben rundeten das Angebot ab. Als besonderes Zuckerl konnte jede Frau von einer Visagistin professionell geschminkt ein Bewerbungsfoto mit nach Hause nehmen.