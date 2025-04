5.000 Besucher stürmten die Wien CARE im Rathaus

Mit der Messe für Gesundheits- und Sozialberufe im Rathaus erfolgte der Startschuss für das Future Fit Festival in Wien.

Am Dienstag wurde im Rathaus mit der "Wien CARE" ein starkes Zeichen für die Berufe im Gesundheits- und Sozialbereich gesetzt. Über 5.000 Menschen stürmten die Job-Messe, die eines der Highlights des heurigen Future Fit Festivals darstellt. Die Teilnehmer kamen, um sich zu informieren, etwas auszuprobieren - oder sich gleich vor Ort zu bewerben.

Bürgermeister Michael Ludwig zeigte sich vom enormen Interesse der Wiener sowie dem Angebot der Aussteller beeindruckt. Denn: Jobs mit Zukunft stehen hoch im Kurs. Während seines Rundgangs durch die Messe traf der Bürgermeister auf Ex-Fußball-Profi Roman Mählich, einen Botschafter des Future Fit Festivals.

Groß-Events des Future Fit Festivals

29.4. – Jobchance Coding (Alte WU):

13 Workshops rund um Coding, KI, UX/UI – mit Role Models und Live-Insights

6.5. – Jobchance Klima (Ottakringer Brauerei):

Zukunftstechnologien zum Anfassen, Workshops zu Mobilitätswende, Kreislaufwirtschaft & Co

14.5. – Female First (Expedithalle ehem. Ankerbrotfabrik):

Netzwerk-Event mit Frauenpower – Vernetzungsfrühstück, Workshops, Karrierezone, Beratung vor Ort

28.5. – Jobchance Pädagogik (Steffl-Arena):

Fokus auf Elementarpädagogik mit Karrierezone und Beratung vor Ort

Das Future Fit Festival macht Wien bis in den Juni zur Hauptstadt der Zukunftsberufe. Am Programm stehen 280 Veranstaltungen mit 187 Partnern, während im Hintergrund den Wienern die Leistungen des waff offenstehen: Information, Beratung und Geld für Aus- und Weiterbildung. Die Festivalzentrale, die Future Fit Experience, im Museumsquartier (mumok Hofstallung) steht bis 30.6. für Interessierte offen. Sie bietet eine interaktive Ausprobierwelt und regt an, sich mit den eigenen Interessen und beruflichen Wünschen und auch Fähigkeiten zu beschäftigen.