Intendanten-Posten bei Wiener Symphonikern ausgeschrieben

"Engagierte, visionäre Persönlichkeit" für den Posten ab September 2027 gesucht

Die Wiener Symphoniker suchen per Ausschreibung eine Intendantin bzw. einen Intendanten ab September 2027. Gesucht wird jemand für eine strategische und künstlerische Gesamtverantwortung in enger Zusammenarbeit mit dem Chefdirigenten. Weiters zählen die "Weiterentwicklung des künstlerischen Profils sowie Umsetzung innovativer Konzertformate" zu den Aufgaben.

Auch "Verantwortung für Budget, Personal und organisatorische Strukturen" und die "Repräsentation des Orchesters im nationalen und internationalen Kontext" zählen zu den Anforderungen. Verlangt sind u.a. ein "hohes künstlerisches Verständnis und Kompetenz für zeitgemäße Programmgestaltung" sowie "Führungsstärke, strategisches Denken und Kommunikationskompetenz".

In den vergangenen Jahren habe das Orchester nicht nur künstlerisch glänzen, sondern auch durch die Entwicklung neuer Formate und innovativer Konzertprojekte Maßstäbe setzen können, heißt es in der Ausschreibung. Zur Fortführung und Weiterentwicklung dieser erfolgreichen Arbeit werde ab September 2027 "eine engagierte, visionäre Persönlichkeit für die Position der Intendantin/des Intendanten" gesucht.

(S E R V I C E - Bewerbungsunterlagen bis 26. August 2025 ausschließlich per E-Mail an den Präsidenten des Aufsichtsrates der Wiener Symphoniker, Alexander Wrabetz, a.wrabetz@wienersymphoniker.at)