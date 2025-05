Japanische Gastkultur modern interpretiert

Das Nagano verführt auf Hauben-Niveau bietet aber legeres Ambiente ohne steife Förmlichkeit.

Mitten in der Wiener Innenstadt hat Hao Wu ein kulinarisches Konzept etabliert, das Tradition mit Zeitgeist verbindet. Das Nagano, ursprünglich in Salzburg verwurzelt, bringt als „Izakaya neu gedacht“ die entspannte Seele japanischer Gastkultur in ein modernes, urbanes Setting – ohne steife Förmlichkeit, dafür mit viel Geschmack und Persönlichkeit.

Der Begriff „Izakaya“ steht für eine ungezwungene, gesellige Atmosphäre – ein Ort, an dem man nach Feierabend spontan einkehrt, etwas trinkt und gut isst.

Interieur mit "Industrie-Chic". © Nagano ×

Hao Wu: "Genau das wollen wir transportieren: Es soll locker, unkompliziert und einladend sein – kein formelles Fine Dining. Bei uns braucht man keine wochenlange Reservierung, kein spezielles Outfit, kein Verstellen – come as you are. Unser Ziel ist es, Hürden abzubauen und einen Raum zu schaffen, in dem sich jeder wohlfühlt. Im Grunde ist das NAGANO ein Wiener Beisl auf Japanisch – ein Ort zum Zusammenkommen, Genießen und Entspannen."

Hochwertige Küche in entspannter Atmosphäre

Das Grundkonzept ist an beiden Standorten gleich: hochwertige Küche in entspannter Atmosphäre und wurde bald nach der Eröffnung mit einer Haube und einer Gault-Millau-Auszeichnung geadelt. "Wir haben eine klassische Unterteilung zwischen Sushi und warmen Speisen," so Wu.

Sushi - völlig neu gedachter Geschmack. © Nagano ×

Sein Favorit bei seinen Sushi-Kreationen ist die "Hot´n´Fun Roll" - " extrem umami, intensiv, mit vielen spannenden Aromen", so Wu im Interview mit Gastro.News. "Bei Bei den warmen Gerichten begeistert mich derzeit besonders die Udon Carbonara – eine gelungene „East meets West“-Kombination. Im Kern eine klassische Carbonara mit Eigelb und Pecorino, aber japanisch interpretiert mit Udon-Nudeln."

Handwerk, damit die Konsistenz das Niveau behält. © Nagano

Kulinarisch konzentriert sich das Team derzeit stark auf die Konsistenz, darauf, dass die Qualität der Gerichte auf konstant hohem Niveau bleibt, ganz gleich, wie viel Betrieb ist.

Nagano, Schellinggasse 3, 1010 Wien, www.nagano-wien.com