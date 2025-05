× Grill-Hack: Mit diesem Trick bleibt kein Fleisch mehr am Rost kleben

Start in die Grillsaison: Das landet bei den Österreichern 2025 auf dem Grill Die Grillsaison steht in den Startlöchern! Trotz steigender Preise und Krisenstimmung brutzelt es in heimischen Gärten bald wieder gewaltig. Doch was grillt man in Österreich wirklich am liebsten? Eine aktuelle Umfrage offenbart Überraschendes.