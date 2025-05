Kaffeehaus-Tradition pur: 90 Jahre Café Hummel

Inhaberin Christina Hummel führt die Wiener Institution bereits in dritter Generation.

Letzte Woche feierte das traditionsreiche Café Hummel sein 90-jähriges Bestehen. Seit 1935 ist das Wiener Kaffeehaus im Herzen der Josefstadt ein beliebter Treffpunkt für Einheimische wie Touristen gleichermaßen, was ihm den Spitznamen "Wohnzimmer" eingebracht hat. Das Jubiläum wurde am 20. Mai mit einer großen Feier begangen, bei der zahlreiche Wegbegleiter, Wiener Originale und Kaffeehauslegenden bis spät in die Nacht miteinander feierten.

Christina Hummel, die das Café 2005 von ihren Eltern - den Kaffeesiederlegenden Georg und Elisabeth - übernahm, eröffnete die Feierlichkeiten mit einer Gesangseinlage und begrüßte die Gäste im neu gestalteten Schanigarten. Nach einer Segnung durch Dompfarrer Toni Faber verwöhnten das Küchenteam und die Live-Band von Andi Gebauer die Gäste mit Kaffeehausklassikern und stimmungsvoller Musik.

Das Café Hummel hat täglich von 8 bis 23 Uhr geöffnet. Für alle, die gerne ausschlafen, gibt es Frühstück bis 14 Uhr.