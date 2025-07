merk&würdig: Weltstadtflair trifft auf Fine-Dining

Kosmopolitisch: Wiens neuer Gastro-Hotspot ist wie sein Name – merk&würdig. Lässiges Fine-Dine Konzept begeistert Dienstag bis Samstag ab 16 Uhr in der Leopoldstadt.

Grüne Tomate mit italienischem Stracciatella Käse. © Willy Geiger

Hinter dem Projekt steht Roland Soyka, Betreiber der STUWER-Beisln in Wien Leopoldstadt. Sein Ziel: legeres Fine Dining, kombiniert mit klassischer Italo-Aperitivo-Kultur – klimatisiert, unkompliziert, „come as you are“. „Ob 30 Minuten für ein schnelles Gläschen Sprudel plus ein bis zwei Bites oder vier Stunden für ein gediegenes Foodie Dinner – merk&würdig ist genau der Ort, an dem beides nahtlos zusammengeht“, erklärt Soyka. Die Getränkekarte setzt auf kuratierte Schaumweine – Cava, Crémant, Prosecco und Sekt glasweise.

Für Fisch-Fans gibt es Alpensaibling mit Melanzane. © Willy Geiger

Handwerk zum Ansehen – Genuss erleben

Live. In der offenen Küche von merk&würdig gibt der erfahrene Küchenchef Philipp Janisch, vormals Küchenchef des Donauturms, den Ton an. Hier wird nicht nur gekocht, sondern zelebriert: Alles hausgemacht, vom aromatischen Sauerteigbrot über knusprige Cracker bis hin zu fermentierten Obst- und Gemüsespezialitäten, die im Gastraum sichtbar reifen.

Der Klassiker Paprikahuhn neu interpretiert mit Kimchi. © Willy Geiger

Tapas, Snacks mit Fernweh und Finesse Zum Teilen. Die Snacks & Bites sind inspiriert von aller Welt – am besten man wählt die Tapas aus der Vitrine wie etwa die Komposition Goldforelle – Austern – Kohlrabi –Kren– Maiwipferl oder Paprikahuhn – Croquettes – Kimchi – Sauerrahm. Dazu passen perfekt gemixte Italo-Klassiker sowie hausgemachte alkoholische und alkoholfreie Kreationen.Hier beginnt der Abend. Ein Lokal, das aus einem Afterwork ein Abendprogramm macht. Aus einem Snack ein Menü.merk&würdig, Ausstellungsstraße 53, 1020 Wien, merkundwuerdig.at