Meterhohes Wandbild ziert Hernalser Gemeindebau

Ein Blick auf die Hausfassade des Gemeindebaus an der Hernalser Hauptstraße 100 offenbart ein neues meterhohes Wandgemälde.

Der Gemeindebau an der Hernalser Hauptstraße 100/Ecke Rosensteingasse hat einen neuen Anstrich bekommen. In den vergangenen Tagen wurde dort nämlich ein farbenfrohes, mehrere Meter hohes "Mural" angebracht.

© Stadt Wien/Martin VOTAVA ×

Das neue Wandgemälde wurde im Auftrag des Stadterneuerungs-Programms WieNeu+ durch den Künstler NDZW umgesetzt. Inhaltlich greift das Design die Themen Wohnraum, Stadterneuerung/Wandel und Gemeinschaft/Nachbarschaft künstlerisch auf. Dabei finden sich die Farben des Bezirkswappens Hernals (Grün, Blau, Gelb) und die jahrhundertelange Tradition des örtlichen Weinbaus in der Umsetzung wieder.

Kunst und Kultur im öffentlichen Raum

"Stadterneuerung ist mehr als die Erneuerung oder Sanierung von bestehendem Wohnraum. Stadterneuerung bedeutet auch, von der Bevölkerung genutzte Orte so zu gestalten, dass sich alle wohlfühlen. Dies war immer unser Credo und wird durch WieNEu+ in das Grätzl transportiert. Die Stadt Wien hat eine lange Tradition, durch Kunst und Kultur den öffentlichen Raum zu beleben. Sie reicht bis zu den Ursprüngen zurück – sei es durch wunderbare Fassadenmosaike, durch Skulpturen in begrünten Innenhöfen oder durch neue progressive Kunstwerke im Gemeindebau NEU. Das Thema der Stadterneuerung, dem sich auch der Künstler im aktuellen Projekt auf der Hernalser Hauptstraße auf einzigartige Weise gewidmet hat, wird uns noch lange begleiten. Mit diesem Mural geben wir WieNeu+ und seiner Bedeutung für die Zukunft des Grätzls nochmals die entsprechende Sichtbarkeit", so Kathrin Gaál, Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin.

© Stadt Wien/Martin VOTAVA ×

Bis 2028 wird WieNeu+ im Programmgebiet Hernals aktiv sein. Bewohner, Eigentümer, Vereine, gemeinnützige Organisationen und viele weitere können während der Programmlaufzeit attraktive Förderungen in Anspruch nehmen. Darüber hinaus bietet WieNeu+ kostenlose Beratungs- und Unterstützungsleistungen bei Projekten im Bereich der Stadterneuerung an.