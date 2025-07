Morgen rockt Christina Stürmer das Popfest am Karlsplatz

50 Acts an vier Tagen und Nächten gibt es ab Donnerstag mitten in der Wiener Innenstadt live zu erleben.

Es ist eines der größten Festivals des Jahres - das Popfest am Wiener Karlsplatz. Am morgigen Donnerstag startet das bei Jung und Alt beliebte Outdoor-Event bei freiem Eintritt in seine 16. Saison. Dabei gibt es für das Publikum an vier Tagen und Nächten nicht weniger als 50 Acts zu bestaunen. Am hochwertigen Line-Up lässt sich so einiges über den jüngsten Stand der heimischen Popkultur ablesen.

Zum Auftakt des Wiener Popfests waren das Vegetable Orchestra, 5/8erl in Ehr'n und Dorian Concept auf der Bühne vor der Karlskirche.

© APA

Den Anfang macht die rot-weiß-rote Popikone Christina Stürmer. Sie gilt als erster, großer weiblicher Rockstar des Landes - eigenmächtig emanzipiert von der paternalistischen Welt der Talente-Shows. Stürmer ebnete mit ihrem nicht enden wollenden Erfolgslauf auch vielen jüngerer Artists den Weg, die den Großteil dieser Popfest-Ausgabe ausmachen. Dementsprechend logisch folgen ihr am Eröffnungstag auf der Seebühne Sodl, Amadeus-Preisträgerin und Anführerin ihrer eigenen Folk- & Rock-Band, die Pop-utopistische Lino Camilo und schließlich Mietze Conte.

© karlsplatz.org

"Kultur gehört allen – und genau das zeigt die Stadt Wien mit diesem Festival mitten in der Stadt: Vier Tage lang wird der Karlsplatz bei freiem Eintritt zum Ort der Begegnung und der musikalischen Vielfalt der österreichischen Popmusik. Das Popfest ist ein Zeichen dafür, dass die Stadt Wien Kunst und Kultur als Daseinsvorsorge versteht und dass kulturelle Teilhabe in Wien gelebt wird – offen, zugänglich und mitreißend", betont Veronica Kaup-Hasler (SPÖ), Stadträtin für Kultur und Wissenschaft.