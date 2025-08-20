MrBeast Burger erobern jetzt Österreich – dank Lieferando

Mit mehr als 320 Millionen Followern ist MrBeast der größte YouTuber der Welt. Seine Burger sind bereits in Australien, Mexiko oder Schweden Kult – und nun auch per Klick in Österreich bestellbar. Seinen Appetit auf MrBeast Burger kann man ab sofort via Lieferando App oder Website stillen.

JImmy Donaldson alias MrBeast. © Lieferando

Lieferando und Just Virtual Food bringen mit YouTube-Superstar Jimmy Donaldson, alias MrBeast, die Kult-Burger des Influencers direkt auf heimische Teller. Zum Start gibt’s den Burger "Beast Style", den saftigen Smash-Burger, für dessen Zubereitung die Patties auf dem Grill plattgedrückt werden, wodurch ein besonders herzhaftes Aroma und eine knusprige Note bekommen. Zwei Patties mit American Cheese kommen in getoastete Brioche-Split-Buns und werden mit MrBeast's saisonalen Saucen, Essiggurkerl, Mayo, braunem Senf und Ketchup getoppt. Erhältlich ist der MrBeast-Burger an zehn Standorten von Wien bis Bregenz. Weitere zehn sollen folgen - in der Pipeline sind weitere Standorte in Wien 3 und 20 sowie in Innsbruck.

„Virtuelle Küchen, realer Genuss“

Das Erfolgskonzept hinter dem virtuellen Brand und dem Hype: ein smartes „Host Kitchen“-Modell. Bestehende Restaurants bereiten die MrBeast-Kreationen zusätzlich zu ihrem Angebot zu – ganz ohne eigene neue Küchen. „Damit bringen wir den Food-Trend direkt zu unseren Kundinnen und Kunden“, betont Lieferando-Chefin Natascha Mauthner und ist überzeugt, dass die MrBeast-Burger den Geschmack der Österreicher treffen, denn Cheeseburger mit Pommes zählen hierzulande zu den Top 3 Lieferando-Bestellungen. Mit der Integration der von MrBeast konzipierten Burger in das vielfältige Angebot der Lieferplattform kommen aber längst nicht nur Fans der amerikanischen Küche auf ihre Kosten.

Natascha Mauthner, GF Lieferando Österreich mit dem neuen MrBeast-Kult-Burger "Beast Style". © Alina Diesner

“Was wir bereits aus dem Lebensmitteleinzelhandel kennen, inspiriert auch das Bestellverhalten. Speisen oder Getränke, die von Influencer:innen oder Prominenten mitgestaltet werden, erfreuen sich steigender Beliebtheit. Durch die Kooperation mit Just Virtual Food bringen wir diesen Trend noch näher an unsere heimischen Kunden”, verrät Mauthner.