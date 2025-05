× Neue Szene-Bar im Herzen Wiens: La Dorée feiert glanzvolle Eröffnung

Wiens Nachtleben hat einen neuen Hotspot: "La Dorée" eröffnete gestern nahe dem Stephansdom.

Das Wiener Nachtleben hat eine neue Top-Adresse: In der Jasomirgottstraße 3A, nur ein paar Schritte vom Stephansdom entfernt, öffnete gestern La Dorée zum ersten Mal ihre Türe und lockte dabei hunderte neugierige Gäste und Promis an.

Das einzigartige Konzept auf zwei Etagen ließ dabei niemanden kalt

Im Erdgeschoss: Eine elegante Bar, hell, stilvoll, mit großen Fenstern, cremefarbenem Interieur, Samtsofas, goldenen Akzenten und Wohnzimmer-Atmosphäre, die bereits tagsüber mit ausgewählten Speisen, Champagner und anderen Drinks einlädt.

© La dorée/Jakob Trost ×

© La dorée/Jakob Trost ×

© La dorée/Jakob Trost ×

Im ersten Stock, über der Bar, entfaltet sich La Dorée völlig neu: ein Cocktail Club mit opulenten Spiegeldecken, floralen Wänden, samtroten Bänken und Dschungelatmosphäre. Wer die Treppen nach oben nimmt, lässt den Alltag hinter sich für eine lange Partynacht.

© La dorée/Jakob Trost ×

Der Eröffnungsabend war ein rauschendes Fest voll vieler bekannter Gesichter und der Anfang einer neuen Nachtgastro-Ära im ersten Bezirk.

© La dorée/Jakob Trost ×

La Dorée ist ab sofort geöffnet: Die Bar Experience täglich Montag bis Samstag ab 14:00 Uhr. Der Cocktail Club Dienstag und Mittwoch 20:00 bis 02:00 Uhr, Donnerstag bis Samstag bis 04:00 Uhr mit regelmäßigem DJ-Lineup.

In rund einer Woche eröffnet auch ein großer, ruhiger Gastgarten – perfekt für kühle Getränke an heißen Sommertagen in der City.