Pier 22: Start für neues Freizeitparadies am Wasser

Der zweite Abschnitt des neuen Freizeitparadieses am Wasser "Pier 22" ist offiziell fertiggestellt.

Am Samstag beginnt bekanntlich der Sommer. Rechtzeitig zum Start in die heiße Jahreszeit vermeldet die Stadt Wien: Der zweite Abschnitt des "Pier 22" ist fertig! Im neuen Freizeitparadies am Wasser laden ab sofort weitere 8.000 umgestaltete Quadratmeter zum Sporteln und Relaxen ein.

© Stadt Wien/Christian Fürthner ×

Die verbauten Ufer und in die Jahre gekommenen Lokale der einstigen "Sunken City" sind einer offenen, großzügigen und grünen Parklandschaft gewichen - mit Liegeflächen, freien Wasserzugängen und Fitnesslandschaft. Planungs- und Gewässerstadträtin Ulli Sima, der Bezirksvorsteher der Donaustadt Ernst Nevrivy und NEO-Klubobfrau Selma Arapovic haben den zweiten Teil des "Pier 22" am Montag feierlich eröffnet.

Kostenfreie Nutzung öffentlicher Flächen

Teil 1 von "Pier 22" startete bereits in der letzten Badesaison. Seit Herbst 2024 wurde nun der zweite, näher an der Reichsbrücke gelegene Teil umgestaltet. In diesem Abschnitt liegt der Fokus mehr auf Sport- und Fitnessangeboten. Die überdachte Sportfläche wird – als Teil von Bauphase 3 – noch in diesem Jahr fertiggestellt. Zwei der drei neuen, festen Lokale öffnen in dieser Saison, daneben gibt es ein Angebot an mobilen Food-Trucks.

© Mostlikely Architecture ×

"Mit dem weiteren Ausbau dieses ausgedehnten Freizeitareals stellt die Stadt ihr Engagement für eine kostenfreie und vielfältige Nutzung öffentlicher Flächen einmal mehr unter Beweis. Für die Donaustädter Bevölkerung ist der Pier 22 ein Gewinn", betont Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher der Donaustadt.

© Mostlikely Architecture ×

"Pier 22 zeigt, was rauskommt, wenn man Stadtentwicklung mit Weitblick macht: Mit seinem Sport- und Gastro-Angebot ist es ein Ort für alle, die den Sommer in Wien genießen wollen. Ich bin stolz darauf, was hier gelungen ist, und freue mich selbst schon auf den ein oder anderen Sommertag hier", ergänzt NEOS-Klubobfrau Selma Arapovic.

Neue Uferpromenaden und Parklandschaft

Neben Renaturierung, viel Begrünung und freien Wasserzugängen stehen im zweiten Abschnitt vom "Pier 22" sportliche Angebote im Vordergrund. Die obere Ebene ist in eine offene Parklandschaft eingebettet. Auf der untersten Ebene ist eine breite Uferpromenade mit Sitzmöglichkeiten entstanden. Von der obersten Ebene dehnt sich eine offene "Fitness Landschaft" mit robusten Sportgeräten bis zu den Plattformen an der Uferpromenade aus. Ein Highlight ist das vielseitig nutzbare Sportfeld mit regensicherem Dach, das viel Platz für offene Trainings und Events bietet und noch heuer eröffnet wird.

Die Gestaltung am Ufer der Neuen Donau entspricht den Auflagen des Hochwasserschutzes der Zweimillionenstadt. Darauf wurde daher bei der Gestaltung von "Pier 22" besonders geachtet. Der fertige Teil vom "Pier 22" stand nach kleineren Instandsetzungsarbeiten mit Start der Badesaison den Wienern wieder vollumfänglich zur Verfügung.

TOP-Kulinarik in drei neuen, festen Lokalen

Auf Höhe des Hauptwegs entlang der Dammkrone im 1. Abschnitt des "Pier 22" steht nun das "Outdoor-Cafe" mit großzügiger Gäste-Terrasse. Hier erwarten die Gäste südamerikanische und österreichische Spezialitäten. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf frischen, regionalen Spezialitäten, die eine einzigartige Kombination aus gesunder Ernährung und exotischem Geschmack bieten. Familien kommen ebenso wie Sportbegeisterte beim abwechslungsreichen Angebot auf ihre Kosten.

Ein zentraler Fixpunkt im zweiten Abschnitt ist das - direkt neben dem neuen Multifunktionssportfeld gelegene - "Cafe Pier 22", das urbanes Lebensgefühl mit entspanntem Flair der Freizeitinsel verbindet. Eine großzügige Gästeterrasse bietet einen direkten Blick auf die Neue Donau. Anders als das Outdoor-Cafe hat es einen kleinen Gastraum und wird ganzjährig geöffnet sein und eine Vielzahl gesunder Snacks wie Bowls, Salate und Suppen bereithalten. Der Kaffee kommt aus der hauseigenen Rösterei.

Neben "Outdoor-Cafe" und "Cafe Pier 22" werden weiterhin temporäre "Food-Trucks" - wie bereits in der vergangenen Saison - das Angebot ergänzen: In dieser Saison gibt es wieder die beliebten griechischen Gyros-Pitas und Souflakis sowie "Extrawürsteln".

Die weiteren Pläne

Im Herbst 2025 geht es weiter mit den Arbeiten am "Insel-Restaurant", das ein weiterer zentraler Treffpunkt am Pier 22 sein wird. Im großzügigen Gastraum und auf der großen Terrasse erwartet die Besucher dann Kulinarik aus bella italia. Das ab der Saison 2026 ganzjährig geöffnete Restaurant wird vom schnelles Snack bis zum ausgedehnten Abendessen keine Wünsche offenlassen. Die regionale und mediterrane Küche wird dabei Klassiker wie hausgemachte Pasta und Steinofenpizza anbieten.