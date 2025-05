Rad-Demo: Tausende Teilnehmer beim "Gürtel Bike Ride"

Am Freitagabend kommt es in Wien zur großen Rad-Demo "Gürtel Bike Ride", bei der eine bessere Infrastruktur für Radfahrer gefordert wird.

Am Freitag rief die Initiative "Radeln For Future" zusammen mit "Parents For Future" zum dritten "Gürtel Bike Ride" auf. Unter dem Motto "Radschnellweg jetzt!" kämpften die Organisatoren auch heuer wieder für eine sicherere und klimafreundlichere Gestaltung des Gürtels. Dabei lag der Fokus auf der Forderung nach einem durchgängigen und geschützten Radschnellweg entlang der wichtigsten Verkehrsader Wiens.

Die Rad-Demo hat sich Jahr für Jahr zu einem größer werdenden Event entwickelt. Nahmen 2022 noch rund 800 Personen teil, waren es im vergangenen Jahr bereits 1.300. Und auch heuer schielten die Veranstalter wieder auf einen neuen Teilnehmerrekord.

Die Fahrradzug startete um 17 Uhr im Votivpark und setzte sich um 17:30 Uhr in Bewegung. Die Route führte über den Währinger Gürtel, die Gürtelbrücke und den Ring zurück zum Votivpark. Wie jedes Jahr wurde die Demo auch diesmal in gemäßigtem Tempo durchgeführt und von der Polizei begleitet.