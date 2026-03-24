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Ludwig Schanigarten Eröffnung
© Roman Fuhrich

Feierliche Eröffnung

Saison-Start für Wiener Schanigärten

24.03.26, 10:35
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Bürgermeister Michael Ludwig läutete offiziell die neue Saison ein. Der Schanigarten gilt in Wien als Institution und steht für Gelassenheit und Ruhe im Stadtalltag.

Obwohl seit einiger Zeit auch im Winter Schanigärten erlaubt sind, ist am heutigen Dienstagvormittag die Wiener Saison offiziell eröffnet worden. Bei Kaiserwetter brachen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammer-Stadtchef Walter Ruck eine Lanze für diese Wiener Institution.

Ludwig Schanigarten Eröffnung
© Roman Fuhrich

"Schanigärten sind das Symbol einer gewissen Gelassenheit und Ruhe - auch in turbulenten Zeiten", betonte das Stadtoberhaupt vor dem Café Landtmann. Dabei hob er die besondere Bedeutung der Wiener Kaffeehauskultur hervor. Diese stehe nicht nur für die Stadt selbst, sondern vermittle "das Gefühl des Miteinanders" - und ziehe damit auch zahlreiche Gäste aus dem Ausland an. Er erinnerte daran, dass der erste Schanigarten Wiens bereits 1754 am Graben eröffnet worden sei und die Tradition somit auf eine lange Geschichte zurückblicke. 

Ludwig Schanigarten Eröffnung
© Roman Fuhrich

Ludwig lobte zudem die enge und konstruktive Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien. WKW-Präsident Ruck seinerseits freute sich bereits auf die Besucher des Eurovision Song Contest im Mai, die ihre Zeit in der Stadt auch in den Schanigärten genießen können. Und davon gibt es nicht wenige: Rund 4.500 sind es von der Innen- bis in die Vorstadt, weiß der Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer-Wien, Thomas Peschta. Diese seien nicht nur ein Stück Lebensgefühl, sondern auch ein wichtiger Umsatzfaktor.

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