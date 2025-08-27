Sechs neue Altbau-Highlights: 3SI Immogroup startet in Wien mit dem Verkauf von 60 Wohnungen

Die 3SI Immogroup startet mit dem Verkauf von insgesamt sechs einzigartigen Altbau-Projekten in Wien und bringt über60 Wohnungen in den gefragtesten Lagen auf den Markt. .

Die angebotenen Wohnungen reichen vom sanierten Gründerzeitjuwel bis hin zur charmanten Altbau-Einheit mit Gestaltungspotenzial. Damit unterstreicht das Unternehmen einmal mehr seine führende Rolle im Wiener Zinshaus- und Wohnungseigentumsmarkt.

ERfolgreicher Verkaufsstart: Geschäftsführer Claus Schmidt, Geschäftsführer Harald Schmidt und Geschäftsführer Michael Schmidt. v.l.n.r. © 3SI Immogroup | Branding Identity

Leopoldstadt & Landstraße – gefragte Wohnlagen mit Zukunft

Neue Investmentmöglichkeiten entstehen durch die 3SI Immogroup im 2. und 3. Bezirk: In der Schüttelstraße, mit Blick zum grünen Prater, und in der Unteren Viaduktgasse nahe Donaukanal verbinden die angebotenen Wohnungen Historie und Lagequalität mit großem Gestaltungspotenzial. Hier profitieren Käufer von der Nähe zum Stadtzentrum, urbaner Infrastruktur und hohem Freizeitwert.

Ebenfalls im 3. Bezirk, in der Hagenmüllergasse unweit des Rochusmarktes, entstehen durch Sanierungen und einem geplanten Dachausbau zusätzliche hochwertige Wohnflächen – ein perfektes Beispiel für die Verbindung von Altbauflair und zeitgemäßer Wohnqualität.

„Gerade in herausfordernden Zeiten ist es unsere Verantwortung, stabilen und leistbaren Wohnraum zu schaffen. Die 3SI Immogroup setzt dabei bewusst auf Erhalt und behutsame Sanierung statt Abriss – so sichern wir nicht nur den Charme der Wiener Altbauten, sondern schaffen auch langfristig Werte für kommende Generationen“, betont Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Lichtdurchflutete Räume, hohe Decken und zeitlose Eleganz: Wohnen mit Wohlfühlfaktor in der Hagenmüllergasse 1. © 3SI Immogroup | Petar Uljarevic

Aufstrebendes Ottakring trifft noblen Charme von Währing

In Ottakring, am beliebten Familienplatz, kommt eine gepflegte Eckliegenschaft mit 15 Eigentumswohnungen auf den Markt. Die 1– bis 3-Zimmer-Wohnungen sind ideal für alle, die ein authentisches Wiener Lebensgefühl schätzen.

In der Sternwartestraße im 18. Bezirk präsentiert sich ein wunderschön sanierter Altbau in einer der lebenswertesten Gegenden Wiens. Die charmante Lage zwischen Türkenschanzpark und Innenstadt machen die fünf Wohnungen, zwischen 51 und 109 m², besonders für Eigennutzer attraktiv.

Meidling als gewachsener Bezirk mit Familienflair

In der Malfattigasse, nur wenige Minuten von Schönbrunn entfernt, wird ein gepflegter Altbau mit modernisiertem Stiegenhaus in den Verkauf gebracht. Bei den 17 Wohnungen finden sich sowohl frisch generalsanierte Wohnungen als auch Einheiten mit Potenzial zur individuellen Gestaltung – ideal für Eigennutzer oder Anleger, die den Charme eines urbanen Wiener Grätzels schätzen.

„Mit diesen sechs Projekten zeigen wir die Vielfalt des Wiener Altbaus, von prachtvoll sanierten Gründerzeithäusern bis zu Objekten mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten. Jede Liegenschaft ist ein Unikat, dessen Wert nicht nur in der Immobilie selbst, sondern auch in der Qualität der Lage liegt“, so Gerhard Klein, Geschäftsführer der 3SI Makler.

Weitere Informationen: www.3si.at oder

E-Mail: makler@3si.at