SliderZ by Le Burger: Mini-Burger-Alarm in der Wiener Millennium City

Neue Mini-Burger-Marke von Le Burger „SliderZ“ startet am 14. August in der Millennium City – 800 Gratis-SliderZ zur Eröffnung verteilt Insta-Star Satansbratan!

Le Burger setzt auf Sliders: Daniel Chuchlik, Lukas Teschmit und Lukas Tauber © Robin Consult/ Moni Fellner

Wien bekommt Zuwachs in Sachen Burger: Mit „SliderZ by Le Burger“ eröffnet Österreichs größtes familiengeführtes Gastro-Franchise ein brandneues Mini-Burger-Konzept mitten im Food-Court der Millennium City. Das neue Lokal ist eine smarte Erweiterung der Erfolgsmarke Le Burger – auf 60 m², mit 14 Mitarbeitern und jeder Menge kulinarischem Know-how. Am 14. August um 14.08 Uhr geht’s los – und zur Feier des Tages verteilt der Influencer und Insta-Star Satansbratan 800 Gratis-SliderZ.

Was genau ist ein SliderZ?

Kleine, feine Burger im Mini-Format, wie man sie in den USA kennt. Die handgemachten Burger-Kreationen kommen frisch vom eigens entwickelten SliderZ-Ofen. Die Auswahl ist groß: Beef, Chicken oder Falafel – dazu Varianten wie „The Hottie“ mit Jalapeños oder der veggie „Lil Farm“. Wer sich nicht entscheiden kann, nimmt einfach die 4er-Combo zum Teilen oder Durchkosten. Ein weiteres Highlight: der Coca-Cola-Free-Style-Automat mit unglaublichen 114 Softdrink-Varianten ¬- – von Klassik bis wild gemixt.

Und das Beste: Qualität bleibt King!

Kein Tiefkühl-Fleisch, keine künstlichen Zusätze – jeder Slider wird frisch und von Hand gemacht, die Buns stammen aus der eigenen Bäckerei, die Saucen ebenfalls hausgemacht. "Snackable, sharable und immer handgemacht", so das Motto der Taubers, Gründer von Le Burger. Mehr Infos und alle Sorten gibt’s auf www.sliderz.at.

Termin für die Eröffnung vormerken!