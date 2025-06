Summer Vibes: Therme Wien lädt zum After-Work

Das erfolgreiche Chill-out-Festival "Summer-Vibes" geht heuer in die zweite Runde: Jeden Donnerstag im Juni, Juli und August wird in der Therme Wien für ausgelassenes Urlaubsfeeling gesorgt. Los geht's morgen, am 5. Juni!

Es ist wieder soweit: Von Juni bis August verwandelt sich die Therme Wien in eine vibrierende Sommer-Oase voller Musik, Genuss und Urlaubsfeeling. Immer donnerstags von 16 Uhr bis 21 Uhr vereint das "Summer Vibes"-Festival Sommer, Sonne, Wasser und coole Sounds mit Kulinarik, Cocktails und bester After-Work-Stimmung.

© Therme Wien ×

Als besonderes Highlight steht DJane Mel Merio am Programm. Bekannt für ihre starke Bühnenpräsenz und energiegeladenen Sets, kuratiert sie mit ihrer Booking-Agentur Pansky Entertainment GmbH das gesamte musikalische Line-up der Eventreihe. An ausgewählten Tagen wird sie auch selbst live auflegen – darunter beim Eröffnungsevent am 5. Juni.

ACHTUNG: Das Summer-Vibes-Festival findet nur bei Schönwetter statt.

Ganzheitliches Erlebnis für alle Sinne

"Mit elektrisierenden DJ-Sounds, überraschenden Live-Acts und einer Kulisse wie im Urlaub wird das ‚Summer Vibes by Therme Wien‘-Festival zu einem ganzheitlichen Erlebnis für alle Sinne. Mein Team und ich freuen uns sehr, Teil dieses besonderen Sommergefühls mitten in der Stadt zu sein", so Mel Merio.

© Therme Wien ×

Auch die Gastgeberin Nicole Solchinger, Leitung Therme und Treatment, sieht in der Eventreihe weit mehr als ein musikalisches Rahmenprogramm. Sie versteht das Festival als Erweiterung des ganzheitlichen Wohlfühlerlebnisses der Therme Wien: "Mit unserem Summer-Vibes-Festival schaffen wir jeden Donnerstag ein attraktives Zusatzangebot für unsere Gäste, die nicht nur die Erholung, sondern auch das gewisse Urlaubsfeeling mit chilliger Atmosphäre suchen."

Über die Therme Wien

Die 2006 gegründete VAMED Vitality World betreibt aktuell sechs der beliebtesten Resorts in Österreich: den AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld, das SPA Resort Geinberg, die Therme Laa – Hotel & Silent Spa, die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen, die Therme Wien und das TAUERN SPA Zell am See – Kaprun. Damit ist die VAMED Vitality World die führende Betreiberin von Thermenresorts in Österreich.