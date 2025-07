VHS Wien: Fun und Action in den Sommerferien

Sommerferien in Wien müssen nicht langweilig sein: Die Wiener Volkshochschulen (VHS) bieten wieder ein spannendes Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche. Von kreativen Workshops über Bewegung und Technik bis zu Sprachkursen ist für alle Interessen etwas dabei – oft sogar kostenlos!

Ob kreativ, sportlich oder technisch interessiert, für jedes Talent und jeden Geschmack gibt es ein passendes Angebot. Kinder können sich bei der Piratenschatzsuche, in der Musicalwerkstatt, bei Zirkusspielen oder bei einer spannenden Sommerolympiade austoben. Für kleine Künstlerinnen und Künstler stehen Manga-Zeichnen, Bastelworkshops und sogar eine Fotoakademie auf dem Programm.

Technik-Fans kommen bei Kursen wie 3D-Druck, Programmieren oder Robotik auf ihre Kosten. Wer lieber Sprachen lernt, kann sich in Englisch, Französisch, Spanisch oder sogar Japanisch ausprobieren – altersgerecht aufbereitet und mit Spaß am Sprechen.

Viele Angebote sind mehrtägige Workshops, in denen Kinder intensiv in neue Themen eintauchen können. Zusätzlich gibt es kostenfreie Einzelkurse, die in Kooperation mit Bezirksvorstehungen direkt in den Grätzln angeboten werden – etwa Hobby Horsing, Ballett, Basteln oder Technik-Workshops.

Das ganze Sommerprogramm für Kinder und Jugendliche inklusive Anmeldemöglichkeit gibt es unter www.vhs.at/sommerferien.



Hier einige Highlights – für viele dieser Angebote gibt es weitere Termine:

• Kinder-Keramik-Werkstatt (9-13 Jahre) Mit Ton kreativ werden: Figuren modellieren, mit der Plattentechnik Kunstwerke bauen und danach sogar die eigenen Designs auf den Ton malen. Mo, 21.07.2025, 10:00 - 16:00 Uhr und Di, 22.07.2025, 10:00 - 14:00 Uhr Kursort: VHS Favoriten, Arthaberplatz 18, 1100 Wien Kurskosten: € 89,-

• Piratenschatzsuche (5-8 Jahre) In diesem spannenden Kurs begeben sich Kinder auf eine abenteuerliche Schatzsuche. Mit Schatzkarten, Rätseln und spannenden Aufgaben erleben die Kinder ein unvergessliches Piratenabenteuer. Mo-Do, 14.07.2025 - 17.07.2025, 09:00 - 12:00 Uhr Kursort: VHS Seestadt, Janis-Joplin-Promenade 18, 1220 Wien Kurskosten: € 97,-

• Smoothies und Eis selbstgemacht – einfach cool! Koch-Workshop für Kinder (6-10 Jahre) Aus frischen Früchten und sommerlichen Zutaten entstehen gesunde, köstliche Snacks – gemeinsam wird probiert, gekostet und zubereitet. Mi, 02.07.2025, 10:00 - 11:30 Uhr Kursort: VHS Favoriten, Arthaberplatz 18, 1100 Wien Kurskosten: € 23,- plus € 8,- Lebensmittelkosten

• Musicalwerkstatt: Mamma Mia! 8-16 Jahre Umwerfende Tanznummern, bekannte Ohrwürmer und alles in einer mitreißenden Story! In diesem Workshop wird eine eigene, gekürzte Version des bekannten Musicals erarbeitet. Mo-Fr, 28.07.2025 - 01.08.2025, 09:00 - 12:00 Uhr Kursort: VHS Seestadt, Janis-Joplin-Promenade 18, 1220 Wien Kurskosten: € 122,-

• Sommer Olympiade (4-6 Jahre/7-10 Jahre) Bewegungsspaß: Hier entdecken Kinder ihre sportlichen Fähigkeiten und probieren sich in verschiedenen Disziplinen. Für 4-6 Jahre: Mo-Do, 21.07.2025 - 24.07.2025, 09:00 - 12:00 Uhr Für 7-10 Jahre: 21.07.2025 - 24.07.2025, 13:00 - 16:00 Uhr Kursort: VHS Seestadt, Janis-Joplin-Promenade 18, 1220 Wien Kurskosten: € 97,-

• 3D-Druck Sommerworkshop für Kinder (10-14 Jahre) Am Ende des Workshops nehmen die jungen Teilnehmer*innen selbst gestaltetes und gedrucktes 3D-Objekt mit nach Hause! Mo-Mi, 07.07.2025 - 09.07.2025, 09:00 - 13:00 Uhr Kursort: VHS Polycollege Johannagasse, Johannagasse 2, 1050 Wien Kurskosten: € 195,- Kostenlose Kurse im Grätzel Auch diesen Sommer ist durch die Kooperation mit vielen Bezirksvorstehungen möglich, einige Kurse kostenlos anzubieten. Ein ausgewähltes Programm an Kurzkursen findet direkt im Grätzel in Wiener Parks und an VHS-Standorten statt.

• Seerosen von Monet auf Leinwand für Kinder (6-10 Jahre) Hier erfahren junge Künstler*innen, wer Monet war, sehen sich seine Bilder an und erstellen selbst Seerosen auf Leinwand. Fr, 04.07.2025, 14:00 - 17:00 Uhr Kursort: Die Kunst VHS, Lazarettgasse 27, 1090 Wien

• Hobby-Horse-Basteln - bastle dir dein eigenes Steckenpferd! (6-15 Jahre) Für die Trendsportart aus Finnland braucht es ein Steckenpferd. Das wird gemeinsam gebastelt – im Anschluss kann es beim Hobby Horsing-Kurs im Herderpark gleich ausprobiert werden. Mo, 14.07.2025, 14:00 - 17:00 Uhr Kursort: VHS Simmering, Gottschalkgasse 10, 1110 Wien

• Programmieren für Kinder mit Scratch (ab 6 Jahren) Mit dem Programmierwerkzeug "Scratch" werden die Grundkonzepte der Computerprogrammierung einfach und leicht zugänglich gemacht. Gemeinsam entstehen Geschichten, Spiele und Animationen. Fr, 22.08.2025, 13:00 - 16:00 Uhr Kursort: VHS Mariahilf, Neubau, Josefstadt, Damböckgasse 4, 1060 Wien