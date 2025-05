Voller Geschmack voraus beim 10. European Street Food Festival

Das European Street Food Festival feiert heuer sein 10-jähriges Jubiläum - mit vielen neuen Trucks, Trailern, Ständen und internationalen Köstlichkeiten.

Das "European Street Food Festival" setzt seit 2015 österreichweit neue Maßstäbe für internationale Gaumenfreuden. Die vor Ort frisch zubereiteten Speisen lockten bis dato 3,5 Millionen Besucher an - in Europa gibt es kein vergleichbares Tour-Projekt. Der Slogan "Genuss aus aller Welt" wird am Festival-Wochenende von 10. bis 11. Mai in der Wiener Stadthalle sowohl von den Organisatoren als auch von den Besuchern voll gelebt.

© European Street Food Festival ×

© European Street Food Festival ×

Dutzende Food-Trucks und Trailer und Stände, Aussteller und Köche bieten zwei Tage lang Köstlichkeiten aus aller Herren Länder an. Ob mexikanisch, norwegisch, indisch oder American Burger, Gekochtes oder Gegrilltes, vegetarisch oder vegan, Mini Donuts, Waffeln, Crêpes oder Schmankerl aus heimischen Küchen - alles wird von den Ausstellern frisch vor Ort zubereitet, wenn Tausende hungrige Besucher von Stand zu Stand ziehen.

© European Street Food Festival ×

© European Street Food Festival ×

Hinter dem Konzept steht Jochen Auer mit der Stage Culinarium Catering GmbH, die seit 25 Jahren die internationale Showbranche beliefert und über 5.000 Caterings durchgeführt hat. Auer ist auch Produzent der Wildstyle & Tattoo Messe, die zeitgleich in der Stadthalle stattfindet.